Noch bis 16 Uhr: Nachfrage nach Silvester-Feuerwerk ungebrochen

Lüdenscheid - Die einen warteten sehnlichst darauf, die anderen wollen der Umwelt zuliebe lieber auf das Knallen verzichten: Seit Samstag werden in Lüdenscheid in Supermärkten, Discountern und Baumärkten Feuerwerkskörper verkauft.

So auch im Edeka Preller am Buckesfeld. Alle, die den Jahreswechsel mit einem Feuerwerk feiern wollen, haben die Auswahl zwischen traditionellen Raketen, Böllern und den in den vergangenen Jahren immer beliebter gewordenen Batterien.

Drei Tage lang dürfen die Feuerwerks-Utensilien im Jahr verkauft werden: je nachdem ob einer dieser Tage auf einen Sonntag fällt, ab dem 28. oder 29. Dezember. „Am Dienstag um 16 Uhr ist dann wieder Schluss“, sagt Bianca Preller, Inhaberin des Edeka Preller.



Die Nachfrage nach Feuerwerks-Artikeln war in den vergangenen Jahren in der Edeka-Filiale sehr hoch, wie Filialleiter Krystian Frankowski (rechts) erklärt. 90 Prozent der Kunden könnten auf Feuerwerk nicht verzichten.

Die Rewe-Märkte, Baumärkte und mehrere Discounter bieten ebenfalls seit Samstag Feuerwerks-Artikel in Lüdenscheid an