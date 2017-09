Guerillas im Garten

Lüdenscheid - „Natürlich ist alles genehmigt. Der STL hat uns sogar versprochen, noch den Rasen zu mähen.“ Christina Appelt freut sich auf das nächste Wochenende. Denn der Workshop, der da so harmlos als „Spiel die Stadt – Werde Street-Art-Aktivist“ angekündigt wird, hat es in sich.

Am 7. und 8. Oktober wird's bunt im Kulturhausgarten. Guerilla-Gardening, Tapen, Adbusting – klingende Worte, die die Lüdenscheider Kunstpädagogin im Kulturhausgarten mit Jugendlichen zwischen 12 und 15 Jahren umsetzen will. Der Workshop ist Bestandteil des Projektes „Home Lüdenscheid“, das die Museen der Stadt, der Geschichtsverein und namhafte heimische Künstler betreuen und begleiten.

Die Teilnahme an der Workshops, die seit den Sommerferien in verschiedenen Sparten wie Kunst, Musik, Literatur oder auch Theater laufen, ist kostenlos. „Wir werden pflanzen, mit Kreide malen, errichten kleine Skulpturen, behäkeln Bäume und Bänke“, zählt Christina Appelt nur einen Teil von dem auf, was sich nächstes Wochenende im Park am Kulturhaus abspielen wird. Kunst soll dort inszeniert und öffentliche Flächen bespielt werden.

Hinzu kommt im Rahmen eines Rundgangs durch die Stadt die Suche nach Straßenkunst, beispielsweise dem Verschmieren aktueller Plakate (Adbusting). Appelt: „Die Wahlplakate zum Beispiel. Da hängen ja noch einige. Wir wollen erst mal aus Spurensuche gehen nach illegaler Straßenkunst. Das wollen wir katalogisieren.“

Anschließend machen die Nachwuchs-Street-Art-Aktivisten die Welt am Kulturhaus bunt. Noch sind einige Plätze in dem Workshop frei, Anmeldungen sind über die Homepage www.home-luedenscheid.de möglich. Bis zum Jahresende stehen noch einige der Home-Workshops aus. „Das Projekt ist etwas zäh angelaufen, weil wir in den Sommerferien begonnen haben. Aber inzwischen sind viele Jugendliche dabei“, so Ulrike Tütemann, bei der die Home-Fäden zusammenlaufen. Das Projekt endet im kommenden Februar mit der Ausstellung der Ergebnisse in den Museen.