Noch nicht überall Rauchmelder

Lüdenscheid - Rauchmelder können Leben retten. Daher müssen sie seit Anfang des Jahres in allen Wohnungen angebracht sein. Die Übergangsfrist ist inzwischen abgelaufen.

Dennoch verzeichnet der Mieterverein Lüdenscheid und Umgegend regelmäßig Nachfragen, wie Rechtsanwalt Stefan Preußner von der Kanzlei Eisenhuth und Holthaus auf LN-Anfrage mitteilte: „Ein Zeichen, dass die Umsetzung noch nicht komplett erfolgt ist. Wir schreiben in Fällen, die uns bekannt werden, die Vermieter an. Laut § 49 Absatz 7 der Bauordnung NRW müssen Vermieter für den Einbau und die Inbetriebnahme der Rauchmelder sorgen“, sagt Preußner. In dem Paragraf seien aber keine Bußgeldvorschriften festgelegt. Sollte es brennen und nachweislich keine Rauchmelder angebracht gewesen sein, dann hafte der Vermieter und könne zivilrechtlich belangt werden. Daher lässt sich der Vermieter den Einbau, mit dem er ein externes Unternehmen beauftragen kann, im Normalfall auch vom Mieter schriftlich bestätigen.

Die Frage sei, ob es ein Mietmangel sei, wenn die Rauchmelder nicht angebracht würden. Immerhin würden dann Schutzvorschriften für den Mieter nicht umgesetzt. „Dazu gibt es bisher aber keine abschließende richterliche Rechtssprechung“, erklärte Stefan Preußner.

Eine weitere Frage sei, ob der Vermieter die Kosten für die Anschaffung der Geräte und die Wartung komplett oder teilweise auf die Betriebskosten umlegen kann. „Das würde der Mieter dann spätestens auf seiner nächsten Nebenkostenabrechnung feststellen.“

Laut Landesbauordnung müssen in Wohnungen Schlafräume und Kinderzimmer sowie Flure, über die Rettungswege von Aufenthaltsräumen führen, jeweils mindestens einen Rauchwarnmelder haben. Dieser müsse so eingebaut oder angebracht und betrieben werden, dass Brandrauch frühzeitig erkannt und gemeldet wird. „Wohnungen, die bis zum 31.3.2013 errichtet oder genehmigt sind, haben die Eigentümer spätestens bis zum 31. Dezember 2016 entsprechend den Anforderungen nach den Sätzen 1 und 2 auszustatten.“