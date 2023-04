Noch mehr Top-Acts beim Bautz-Festival: 257ers und Bosse

Von: Carolina Ludwig

Holland-Fans aufgepasst! Nein, es ist nicht das Land gemeint, sondern das Lied des Hip-Hop-Duos 257ers. Denn die beiden Musiker sind gemeinsam mit dem Popmusiker Bosse weitere Top-Acts, die am 18. und 19. August zum Bautz-Festival ins Nattenberg-Stadion kommen werden.

Lüdenscheid – Im Februar hatten die Bautz-Macher mit den Beatsteaks und Lea und 18 weiteren Künstlern den ersten Teil des Line-Ups bekannt gegeben. Jetzt folgen die restlichen 20 Acts.

Mainstage-Hauptacts am Samstag

Axel Bosse wurde in Deutschland vor allem mit seinem Hit „Schönste Zeit“ bekannt, mittlerweile ist er eine feste Größe der Popmusik. Im August kommt er ins Nattenberg-Stadion – und bringt vielleicht neue Musik mit. © Chris Heidrich

„Seit 2005 ballern die Berufssoziopathen in verschiedenen Konstellationen durch die Proberäume, Konzertkeller und Festival-Arenen von hier bis zum Mond“, heißt es im Pressetext der 257ers. Damals noch als Trio machten Daniel Schneider und Mike Rohleder ab 2016 als Duo weiter. Vor allem die Lieder „Holz“ und „Holland“ gingen in dem Jahr durch die Decke, erreichten Platz 1 der deutschen Single-Charts und beschafften den Musikern die 1 Live Krone als beste Band. Nach der tieferen Bedeutung sucht man bei Texten wie „Okay, der Song beginnt und er bekommt ein Thema. Und das Thema heute, es heißt Holz“ wohl vergeblich, selbst die Rapper haben dieses Lied bereits als „sinnlos“ betitelt. Konzerte mit „Schaumkanonen, Konfetti und dem knochenbrechendsten Pogo, den eine Band heraufbeschwören kann“, versprechen allerdings eine unterhaltsame Live-Show am frühen Samstagabend auf der Mainstage.

Die 257ers sind am Samstag dabei. © GRVBE/GRUBENGLÜCK GMBH

Auch Axel Bosse, der unter seinem Nachnamen vor allem mit dem Song „Schönste Zeit“ 2013 Bekanntheit erreichte, wird am Samstag die Mainstage bespielen und etwas ernstere Töne anschlagen. „Bosse strotzt vor frischen musikalischen Ideen, unnachahmlichem Wortwitz und bemerkenswerter Tiefenschärfe in seinem Blick auf die Dinge. Er wirbelt auf. Künstlerisch, thematisch, emotional“, heißt es über den Sänger. Vor allem Konzerte stünden für ihn im Mittelpunkt, sie seien der „eigentliche Grund, Musik zu machen und Songs aufzunehmen“. Ein kleines Schmankerl für Bosse-Fans: Angeblich arbeitet er aktuell im Studio an neuer Musik, die es noch vor dem Bautz-Festival geben könnte.

Brasspop am Freitag auf der Mainstage

Am Freitag wird die 13-köpfige Brasspop-Band Querbeat aus Bonn auf der Mainstage spielen. Ursprünglich als Schülerkollektiv gegründet, ist die Band mit den vielen Blechbläsern heute nicht nur in der Brass-Szene beliebt. Auch für Phillip Nieland, Geschäftsführer der Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH, ist es einer der Acts, auf die er sich am meisten freut: „Seit dem ersten Bautz 2019 wollte ich sie unbedingt nach Lüdenscheid holen“, sagt er. Dass die Band nicht nur auf den großen Brass-Festivals in Europa spielt, sondern auch im Pop durchgestartet ist, begeistert ihn. „Sie spielen auch auf jedem zweiten Festival. Zum Beispiel auch beim Zeltfestival Ruhr. Das Querbeat Konzert ist ausverkauft, die von Marteria und Trettmann nicht. Das sagt schon was aus“, findet er.

Voll wird es am Freitag auf der Main Stage, wenn die 13 Brasspop-Musiker von Querbeat dem Publikum einheizen. © Moritz „Mumpi“ Künster Monsterpics

Hip-Hop-Freitag auf der Collabo Stage

Neben diesen drei Acts können die Bautz-Macher nun 17 weitere Künstler im finalen Line-Up bekannt geben. Der Freitag auf der Collabo Stage steht wie gewohnt ganz im Zeichen des Hip-Hops. Hier geben sich Künstler wie die 102 Boyz – Co-Headliner auf der Hip-Hop Bühne und laut Nieland mit einer „sehr krassen Liveperformance“ gerade besonders angesagt im neuen deutschen Hip-Hop – die Arjuna Allstars, Koroma & Flash-K, Olson und Takt32 das Mikro in die Hand.

Turntable Stage am Freitag

Ein weiteres Highlight für Fans von Oldschool Hip-Hop gibt es am Bautz-Freitag außerdem auf der Turntable Stage: Als Beginner Soundsystem legen DJ Mad und Denyo – gemeinsam mit Jan Delay als Absolute Beginner bekannt geworden – auf und werden mit Crack-T & DJ Shorty dort das Line-Up vervollständigen.

Denyo und DJ Mad. © Robert Wunsch Photography

Besonderer Act zurück auf der Mainstage

Die Main Stage am Samstag teilt sich wieder eine ganz besondere Band mit den großen Acts wie den 257ers und Bosse: Die inklusive heimische Rock-Band Lampenfieber. 2022 waren die Musiker schon dabei, wollten aber gerne noch etwas länger spielen, wie Phillip Nieland erzählt. „Deswegen sind sie jetzt noch mal dabei und haben 15 Minuten mehr Zeit.“

Rock-Samstag auf der Collabo Stage

Die Collabo Stage gehört am Samstag Rockern aller Art. Von Punkrock und Hardcore der Lüdenscheider Bands Graupause und Idyll über die moldawische Progressive Modern Metal Band Infected Rain bis hin zu den beiden US-Amerikanischen Hardcore Bands Lionheart und Stick To Your Guns wird es dort laut.

Turntable Stage am Samstag

Auf der Turntable Stage legen am Samstag der regionale DJ Interplay – ebenfalls ein alter Bautz-Bekannter – Phil Fuldner, Martin Kaddatz mit Tim Müller und Thomas Schumacher auf. Letzterer ist laut Nieland „ein top Name im Techno und seit Anfang der 90er als Dauerbrenner erfolgreich“.

Die 102 Boyz sind der Co-Headliner auf der Collabo Stage am Freitag. © Rob Luethje

Mit dem finalen Line-Up sind die Bautz-Macher jedenfalls zufrieden, wie Phillip Nieland sagt: „Wir haben ein sehr starkes Live-Line-Up. Auf der großen Bühne wird es ein bisschen poppiger, um den Stellenwert eines Familienfestivals noch mal deutlicher zu machen. Bestmöglich wäre, wenn die Oma mit der Tochter und dem Enkel kommt und alle haben Spaß.“ Vor allem der finanzielle Aspekt ist den Veranstaltern dabei wichtig. „Ein Act hat leider nicht geklappt, weil das für uns unbezahlbar war. Wir wollen den Eintritt unter 100 Euro halten, gleichzeitig spüren wir auch den Inflationsdruck. Es ist klar, dass wir für 84,50 Euro kein Line-Up wie Rock am Ring bieten können“, erklärt Nieland.

Nach seinem Top-Act der zweiten Bandwelle gefragt, kann sich der LSM-Chef selbst nicht entscheiden. „Am Ende des Tages ist man einfach erleichtert, wenn es dann raus ist“, sagt er. Hinter ihm und dem Bautz-Team liegen einige Monate voller Entscheidungen, Abwägungen und Verhandlungen. „Das ist eine verrückte Reise bis zum Ziel. Jetzt ist ein bisschen die Last weg und wir können mit Vollgas aufs Festival hinarbeiten“, sagt Nieland und verrät, dass auch bereits die ersten Anfragen für das Bautz-Festival 2024 rausgegangen sind.