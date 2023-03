Noch mehr Baustellen in Lüdenscheid – an fünf Straßen

Kanalsanierungen im Stadtgebiet sorgen für weitere Belastungen in Lüdenscheid. © Cedric Nougrigat

Die Belastungen für Verkehrsteilnehmer in Lüdenscheid werden nicht weniger: Jetzt kommen auch noch Kanalsanierungen hinzu.

Lüdenscheid – In den nächsten Tagen stehen an mehreren Stellen im Stadtgebiet Kanalsanierungen an. Dadurch kommt es jeweils für kurze Zeit zu Einschränkungen für den Verkehr sowie für Anwohner. Fußgänger können alle Baustellen passieren. Darauf weist der Fachdienst Bauservice der Stadt hin. Eine Übersicht.

Germanenstraße

In der Zeit vom 1. April, 21 Uhr, bis 2. April, 11 Uhr kommt es für die Arbeiten in der Germanenstraße sowohl im Wendehammer in Höhe der Hausnummer 103 als auch auf der mit Schranken gesicherten Zufahrt zur Waldstraße zu Vollsperrungen. Außerdem gelte in dieser Zeit im Bereich des Wendehammers stellenweise ein absolutes Halteverbot, das entsprechend ausgeschildert werde.

Hügelstraße

In der Hügelstraße in Brüninghausen sollen am Montag, 3. April, in Höhe der Hausnummern 6, 7, 12, 22 sowie 28 und 30 Kanalschächte geöffnet werden. Die Zufahrt zur Hügelstraße sei während der Arbeiten nicht möglich.

Eisenberg / Vusmecke

Ebenfalls in Brüninghausen sind Baumaßnahmen am 5. und 6. April vorgesehen. In der Straße Am Eisenberg ziehe sich die Kanalsanierung fast über die gesamte Länge. An der Vusmecke hingegen sei lediglich der Kreuzungsbereich zur Straße Am Eisenberg betroffen. Während die Arbeiten laufen, gilt für beide Straßen eine Vollsperrung. Die werde am 5. April nach Feierabend jeweils aufgehoben.

Berliner Straße

In Höhe der Hausnummer 9 wird die Berliner Straße am Mittwoch, 5. April, komplett gesperrt. Die Zufahrt bis zur Baustelle sei sowohl über die Bräuckenstraße (B229) als auch über den Honseler Bruch möglich. Beide Straßen dienen auch als Umleitung (U12).

Friedrichstraße

Wegen der Kanalarbeiten wird auf der Friedrichstraße am Mittwoch, 5. April, eine Vollsperrung im Einmündungsbereich zur Nordstraße eingerichtet. Das habe folgende Auswirkungen auf die Verkehrsführung:

Die Martin-Niemöller-Straße ist an diesem Tag nur bis zum Parkplatz und zum Parkhaus befahrbar.

Verkehrsteilnehmer, die von der Knapper Straße kommen, können auf der Friedrichstraße ausschließlich nach rechts auf die Martin-Niemöller-Straße abbiegen.

Die Einbahnstraßen-Regelung der Nordstraße wird an diesem Tag aufgehoben. Das Abbiegen von hier auf die Bahnhofstraße ist ausschließlich nach rechts erlaubt.