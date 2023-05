Noch Gift im Boden: Ehemalige Galvanik Schweitzer wird saniert

Von: Leon Malte Cilsik

Das Grundstück der ehemaligen Galvanik Schweitzer soll saniert werden. © nougrigat

Noch immer befindet sich versuchtes Material im Boden unter der ehemaligen Galvanik Schweitzer. Nun gibt es einen Zeitplan für die Sanierung.

Lüdenscheid – Es wird konkret bei der Sanierung der ehemaligen Galvanik Schweitzer an der Friedrichstraße 11. Nachdem alle Gebäude auf dem Grundstück bereits 2021 abgerissen wurden, stehen die Bodensanierungsmaßnahmen und ein Grundwassermonitoring noch aus.

Der Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung (AAV) veröffentlichte nun in einer Pressemitteilung einen Zeitplan dafür, auch in der Sitzung des Ausschusses für Klima und Umweltschutz am Mittwoch stand das Thema auf der Tagesordnung.

Ab Mitte Mai 2023 beginnen demnach auf dem Areal der ehemaligen Galvanik Schweitzer im Auftrag des AAV sowie in Abstimmung mit dem Märkischen Kreis und der Stadt Lüdenscheid die Bodensanierungsarbeiten und ein Grundwassermonitoring.

Zur Erinnerung: Bisher wurden im Jahr 2020 unter der Regie des AAV auf dem rund 560 Quadratmeter großen Grundstück in Lüdenscheid die Betriebsgebäude und das Wohnhaus zurückgebaut.

Bei einer Sanierungsuntersuchung wurden erwartungsgemäß erhöhte Werte an Chromverbindungen und polyfluorierten Chemikalien im Boden und Grundwasser festgestellt, die Bodensanierungsmaßnahmen erforderlich machen.

Noch Gift im Boden: Sanierung dauert 20 Wochen

In der bald beginnenden und bei planmäßigem Verlauf etwa 20 Wochen dauernden Sanierungsphase werden laut AAV zunächst noch aktuelle Analysen des zu entsorgenden Materials gewonnen.

Danach soll unter gutachterlicher Begleitung der belastete Boden bis zum Felsuntergrund (ab etwa 2,5 Metern Tiefe) im Hauptbelastungsbereich ausgehoben und fachgerecht entsorgt werden.

Außerdem werden die noch vorhandenen Fundamente und die weiteren unterirdischen Bauteile rückgebaut. „Insgesamt fallen dabei rund 1800 Tonnen Boden und untergeordnet Bauschutt an, was etwa 70 LKW-Ladungen entspricht“, heißt es in der Pressemitteilung. Die Baugrube werde anschließend mit unbelastetem Material aufgefüllt.

In einem über zwei Jahre laufenden Grundwassermonitoring sollen die Schadstoffgehalte im Grundwasser-Abstrom nach Ende der Sanierungsarbeiten weiter untersucht werden.