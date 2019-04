Noch eine Woche bis "Burn the Fox" - das sind die Neuerungen

+ © Nougrigat Sie versprechen einen spektakulären Abend: Die Organisatoren rund um den Verein Willi & Söhne, die Hauptsponsoren und Mitwirkende, wie Feuerkünstler von Clowns & Company, laden für Ostersamstag auf das Bahnhofsgelände ein. © Nougrigat

Lüdenscheid – Ostersamstag wird am Bahnhof wieder der Fuchs in Flammen stehen: Bei der zweiten Auflage des Osterfeuer-Events „Burn the Fox“ will der Verein Willi & Söhne in diesem Jahr noch einen draufsetzen.