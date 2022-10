Noch bis Sonntag: Zirkus-Gastspiel auf dem Loh

Auf dem Schützenplatz

Noch bis Sonntag hat der Zirkus Mirage auf dem Schützenplatz Loh sein Zelt aufgeschlagen.

Die Manege ist geöffnet. Auf dem Schützenplatz Loh gibt es noch einige Tage Tiere, Kunststücke und Zirkusluft zu erleben.

Lüdenscheid - Noch bis Sonntag hat der Zirkus Mirage auf dem Schützenplatz Loh sein Zelt aufgeschlagen. Am Freitag und Samstag finden die Vorstellungen jeweils ab 16 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr statt. Die Tickets kosten zehn bis 15 Euro (Loge). Am Sonntag ist zudem noch einmal Familientag. Dann zahlen auch Erwachsene die Kinderpreise. Reservierungen sind bei Angelina Lauenburger unter Tel. 01 62/ 8 18 02 02 oder 01 75 /4 51 46 12 möglich.