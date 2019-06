Waldbühnen-Event auf der Kippe: Gibt es genügend Techniker?

Stadtpark

+ © Azirovic Die Waldbühne im Stadtpark: Um hier zu spielen, bedarf es einer Menge Technik. © Azirovic

Lüdenscheid - Zu den Höhepunkten der Theater-Spielzeit gehört in jedem Jahr der Auftritt des N.N.-Theaters Neue Volksbühne Köln. Die Kölner Schauspieler kommen gern nach Lüdenscheid und spielen am liebsten unter freiem Himmel. Ob das allerdings in diesem Juni so sein wird, hängt nicht nur vom Wetter ab. Gezeigt wird auf jeden Fall am 28. und 29. Juni „Das kalte Herz“, das Kernstück des Almanachs „Das Wirtshaus im Spessart“ von Wilhelm Hauff.