Der Teufel und die quälenden Verstopfungen

Lüdenscheid - „Hört doch mal auf jetzt“, versuchte der Schauspieler Michl Thorbecke den nicht enden wollenden Beifall zu später Stunde einzudämmen und noch ein wenig Raum zu schaffen für eine Zugabe.

Am Ende kam der Heavens-Gate-Projektchor samt Ensemble des N.N.-Theaters aus der Domstadt doch noch dazu, einen versöhnlichen Gospel anzustimmen – nur wenige Minuten, nachdem der Reformator Martin Luther zu seinem letzten Kampf angetreten war und theatralisch in den Armen Katharina von Boras sein Leben ließ.

Sie waren wieder auf der Waldbühne im Stadtpark, und im Grunde gehören sie dort auch hin, die Schauspieler des Kölner Straßentheaters. Einmal im Jahr unternehmen sie den Versuch, unter freiem Himmel eine ebenso hintergründige wie humorvolle Inszenierung unter freiem Himmel zu bieten. Ein oftmals nicht von Erfolg gekröntes Unterfangen, was allerdings weniger an dem Bühnenstoff als an „Regenscheid“ liegt. Dass eine Inszenierung wie „Ich fürchte nichts“ zwischen den mächtigen Bäumen im Stadtpark ein anderes Flair verbreitet als im Kulturhaus, honorierten die Lüdenscheider, indem sie zu Hunderten samt Sitzkissen und Picknickkorb zur Waldbühne wanderten und sich wahlweise in der Pause die frisch gegrillte Verpflegung schmecken ließen.

Die Bühne selbst zeigte sich in frisch gemähtem Glanz. Nicht so ganz selbstverständlich, wie Kulturhausleiterin Rebecca Egeling in ihrem Grußwort betonte. Sie rührte eifrig die Werbetrommel für den Waldbühnenverein und die Agendagruppe Stadtpark und dankte ausdrücklich den Mitarbeitern des STL: „Ich möchte Sie alle hier einladen zu mehr Engagement“, rief Egeling die Gäste auf. Man habe Listen vorbereitet, in die sich jeder eintragen könne, der am Erhalt und an der Pflege der Bühne und der Umgebung mitarbeiten möchte.

Über einen Waldweg begann nach kurzen Bühnenszenen und einem Rückblick schließlich die Inszenierung mit dem Einmarsch von Schauspielern und dem Projektchor, der rechts neben der Bühne Platz nahm. Was folgte, waren temporeiche Szenen und die durchaus kritische Charakterisierung Martin Luthers, mutig auf der einen Seite, emotional eher tölpelhaft auf der anderen. Ein Querdenker, der den Teufel und seine quälenden Verstopfungen fürchtet, ein Macho im Umgang mit seiner „Käthe“, ein Reformator mit antisemitischen Zügen. George Isherwood schrieb das Stück „Ich fürchte nichts“, für die Inszenierung zeichnete Gregor Höppner verantwortlich. In der Hauptrolle des Reformators: Oliver Schnelker, an seiner Seite Aischa Lina Löbbert als Katharina von Bora. Sämtliche weiteren Rollen teilten sich Irene Schwarz, unter anderem als Engel, der auf dem Hoverboard mitunter abenteuerlich über den Waldboden „schwebte“, Michl Thorbecke, zu vorderst als Teufel, aber dann auch durchaus als Ablassbriefhändler oder Luther-Sohn Johannes, und Bernd Kaftan, grandios in der musikalischen Untermalung. Wie bei so vielen Inszenierungen des N.N.-Theaters gelang es der überschaubaren Truppe, jede auch nur erdenkliche Nebenrolle mit fliegendem Kostümwechsel aus den eigenen Reihen zu besetzen. Lediglich „das Volk“ stammte aus Lüdenscheid – nicht nur jenes auf den Zuschauerrängen. Im Vorfeld der Inszenierung war ein Projektchor unter der Leitung von Christiane Langs-Blöink zusammengestellt worden. „Wir sehen das Stück hier auch zum ersten Mal. Die Schauspieler waren einmal zur Probe mit uns in Lüdenscheid. Dann haben wir uns hier heute um fünf Uhr getroffen und agieren auf Stichwort“, erklärte die Chorleiterin.

Es wird viel historisches Grundwissen über Martin Luther vorausgesetzt, will man wirklich jede Szene nachvollziehen können. An die 500 Abbildungen hat das Atelier des Meisters Cranach von Martin Luther angefertigt. Die Inszenierung lebt von dem N.N.-eigenen Humor. Von Regieeinfällen wie jenen, der Cranach-Werkstatt den Anstrich eines Fernsehstudios zu geben, oder Papst Leo in seiner gesamten Völlerei Trapattonis Sprachgebrauch und Trumps Weltanschauung („Vatikan first“) auf den monströsen Leib zu schreiben. Davon, dass der Augustinermönch im pinkfarbenen Morgenmantel seine „Käthe“ besingt und sich dabei zum Deppen macht. Von Running Gags, von viel zu übertrieben geschminkten Gesichtern, von einem derben Sprachgebrauch, der im Mittelalter angebracht sein mochte, heute allerdings schlucken lässt. Und von ein paar Säulen und einer Nebelmaschine als Bühnenbild, zwischen denen in rasanter Abfolge fünf Schauspieler den Geist des Mittelalters atmen.