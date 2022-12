Im Schweinsgalopp durch Frankfurt und die Schweizer Alpen

Von: Thomas Krumm

Heidi (Christine Per) und der Geißen-Peter (Michl Thorbecke) testen erfolgreich das Echo im Theatersaal. © Krumm

Im sprichwörtlichen „Schweinsgalopp“ ist Johanna Spyris „Heidi“ über die Bühne des Kulturhauses geeilt. Das N.N.-Theater aus Köln zeigte den Klassiker leicht bis mittelschwer gekürzt im Rahmen des Kindertheaters.

Lüdenscheid – Die etwas in die Jahre gekommenen Heidi und Peter erinnerten sich zu Beginn, wie sie sich in den Schweizer Bergen zum ersten Mal begegnet waren. Und dann ging es für die kleine Heidi (Christine Per) im Eiltempo hinauf in die Berge, wo nur noch der zunächst verschreckte Alm-Öhi, ihr Großvater und letzter Verwandter, Zeit für sie hatte.

Es folgten die erste Begegnung mit dem Geißen-Peter und die zwangsweise Unterbringung in Frankfurt bei Klara Sesemann und ihrer Familie. Heidi half ihrer bewegungseingeschränkten Freundin auf die Beine, wurde selber krank vor Heimweh nach den Bergen, schlafwandelte im Eiltempo, kehrte erneut zum Alm-Öhi zurück, erholte sich und ehelichte schließlich ihren Jugendfreund Peter.

Schauspieler Michl Thorbecke hatte dabei abenteuerliche Verwandlungen in noch atemberaubenderem Tempo zu bestehen: Vom alten Geißen-Peter zum Alm-Öhi und zum jungen Geißen-Peter, bis er als Sebastian und treuer Diener der Sesemanns auf der Bühne stand und als Klara im Rollstuhl saß.

Die Verwandlung des hochgewachsenen Schauspielers in die zarte und gebrechliche Clara löste immer wieder Heiterkeit beim Publikum aus. Die jungen Besucher zeigten sich dabei gut orientiert über die Handlung, funktionierten prächtig als Alpen-Echo, das von Heidi und Peter herausgefordert wurde, und widersprachen dem garstigen Fräulein Rottenmeier (Irene Schwarz), das Heidi mit unfassbarer Arroganz als „Bauerntrampel“ abkanzelte.

Das ist alles nur meiner Pflege und Betreuung zu verdanken, dass Klara wieder laufen kann.

Auch die Verdienste um Klaras wundersame Genesung wollte sich das Fräulein an die eigene Brust heften: „Das ist alles nur meiner Pflege und Betreuung zu verdanken, dass Klara wieder laufen kann.“ Aus dem Publikum war ein klares „Nein!“ zu vernehmen. Auch sonst gab es immer mal wieder überzeugende Feststellungen der jungen Besucher zum Geschehen auf der Bühne.

Schön waren auch die musikalischen Beiträge der ebenfalls viel beschäftigten Irene Schwarz und der schwyzerdütsche Einschlag bei allen Akteuren, die in den Schweizer Bergen groß geworden waren. Aber auch damit kamen die jungen Besucher offenbar ganz gut zurecht.