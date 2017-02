Vor der Nistzeit der Vögel: Bäume an der Parkstraße werden gefällt

Voraussichtlich ab Montag beginnen die Baumfällarbeiten an der Parkstraße.

Lüdenscheid - Der Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL) weist darauf hin, dass das mehrjährige Programm zur Verjüngung der Baumallee an der Parkstraße, das vor sieben Jahren begann, auch in 2017 fortgesetzt wird.

Die Arbeiten starten voraussichtlich ab Montag, 20. Februar.

Ziel der Maßnahmen 2017 sei es laut Pressemitteilung der Stadt Lüdemnscheid, die Bäume, die mit zunehmender Tendenz ihren verkehrssicheren Zustand verlieren, zu entfernen. Die Arbeiten würden vor der Nistzeit der Vögel beginnen.

In einem ersten Schritt seien ab kommenden Montag Baumfällarbeiten in dem Abschnitt von Hausnummer 69 bis 67 einseitig vorgesehen. Im weiteren Verlauf würden dann, voraussichtlich ab Ende März, in den Abschnitten Parkstraße 69 bis 67 und von Nummer 75 bis 71 einseitig Baumstandorte vorbereitet und junge Alleebäume gepflanzt werden.