Zum 25. Todestag von Kurt Cobain: Stock zollt Nirvana Tribut

Love Buzz spielt am Samstag im Stock.

Lüdenscheid – Die Formation Love Buzz aus Bremerhaven, bestehend aus Basti (Gesang, Gitarre), Cristobal (Gitarre), Kevin (Drums) und Patrick (Bass), hat sich ursprünglich nur aus einer Laune heraus und aufgrund der Begeisterung für Nirvana im Proberaum treffen wollen. Doch schon nach den ersten Akkorden war die Gründung einer Nirvana-Tribute-Band klar.

Love Buzz spielt am Samstag, 13. April, ab 19.30 Uhr im Stock an der Knapper Straße das Konzert „Tribute to Nirvana – 30 Jahre Nirvana“.

„Von den Studio- bis zu den Livetonträgern ist bei unserem Repertoire für jeden etwas dabei, selbst für die hart gesottenen Nirvana-Fans“, sagen die Musiker. Eintrittskarten kosten im Vorverkauf im Stock und im Eigenart 12 Euro, an der Abendkasse 15 Euro. Es wird eine Aftershow geben.