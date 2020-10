Ninja Warrior (RTL): Natnael Olbrich aus MK greift nach den Sternen

Jahrelanges Training soll sich auszahlen

Natnael Olbrich ist ein „Ninja Warrior" und in der gleichnamigen TV-Show bei RTL aufgetreten.

Der Lüdenscheider Natnael Olbrich ist am 16. Oktober um 20.15 Uhr Kandidat in der RTL-Fernsehshow „Ninja Warrior“ und kämpft gegen 54 andere Teilnehmer um den Einzug ins Halbfinale. Er ist in der dritten Folge der fünften Staffel der Show zu sehen, in der es darum geht, einen Hindernisparcours auf Zeit zu bewältigen.