Ninja Warrior 2020 (RTL): Natnael Olbrich aus Lüdenscheid kämpft um Einzug ins Finale

Der Traum vom Finale lebt. Am Freitagabend steht Natnael Olbrich aus Lüdenscheid im Halbfinale der RTL-Show „Ninja Warrior“.

Lüdenscheid – Am Freitag um 20.15 Uhr ist es soweit: Der 19-jährige Natnael Olbrich aus Lüdenscheid kämpft in der RTL-Show „Ninja Warrior“ um den Einzug ins Finale.

Show: Ninja Warrior Germany – Die stärkste Show Deutschlands TV-Sender: RTL Seit wann: 2016 Ableger: Ninja Warrior Germany Kids (seit 2020)

Ninja Warrior 2020 (RTL): Natnael Olbrich aus Lüdenscheid will ins Finale

Nachdem sich der angehende Bankkaufmann in der Vorrunde unter die besten 16 Athleten der RTL-Show „Ninja Warrior“ gekämpft hatte und erst bei einem der letzten Hindernisse scheiterte, tritt er nun an, um in die finale Runde der Show einzuziehen.

Ninja Warrior 2020 (RTL): Natnael Olbrich großer Fan der Show

Bei „Ninja Warrior“ (RTL) ist eine Menge Kraft, aber auch Geschick und Körperbeherrschung gefragt. Um gut gerüstet in die Show zu gehen, hat Olbrich jahrelang hart für „Ninja Warrior“ trainiert, da für ihn schon früh feststand, dass er Teil der Show werden möchte: „Ich habe ,Ninja Warrior’ schon sehr lange verfolgt.

Schon bevor die deutsche Ausgabe veröffentlicht wurde, habe ich das amerikanische Original geguckt“, sagte Olbrich und ergänzte: „Als dann 2016 die deutsche Version im Fernsehen war, hat mich das motiviert, diesem Sport auch selber nachzugehen und mich für die Show zu bewerben, sobald ich 18 Jahre alt bin.“ Jetzt steht er im Halbfinale von Ninja Warrior 2020 (RTL). Sein letzter Auftritt soll das aber nicht sein.

Ninja Warrior 2020 (RTL): So funktioniert die TV-Show

Natnael Olbrich und die anderen Athleten müssen sich bei "Ninja Warrior" (RTL) in einem Hindernisparcours behaupten. In jeder Vorrunde traten 55 Athleten an. Die 16 besten von ihnen kamen weiter und rückten ins Halbfinale vor. In der Vorrunde 2020 war der Parcours von "Ninja Warrior" (RTL) mit diesen Hindernissen bestückt: Pfeilsprung, Cargo-Netz mit Schaukel, Chaos-Bälle, Trommelwirbel, Tunnelsprung 2.0, Himmelsleiter, Einraster und die Wand oder Mega-Wand.

Ninja Warrior 2020 (RTL): So könnt ihr die TV-Show sehen

"Ninja Warrior" lässt sich nicht nur live im TV bei RTL sehen. Auf TVNow gibt es die einzelnen Folgen freitagabends parallel im Livestream. Die gesamten Folgen stehen dort auch nachträglich noch in voller Länge zu Verfügung. Die aktuelle Folge ist kostenlos, für alle anderen benötigt man einen Premium-Account.