Top Events und tolle Menschen: Positive Bilanz des ersten Halbjahrs

Von: Susanne Kornau

Zeigen, was möglich ist: Das ist Anspruch und Halbjahresfazit zugleich für das Lüdenscheider Stadtmarketing (LSM). Das erste Halbjahr ist aus Sicht des LSM-Chefs Phillip Nieland, sehr zufriedenstellend verlaufen.

Lüdenscheid - Ein gutes erstes Halbjahr gebe Rückenwind für die zweite Jahreshälfte, teilt die LSM mit. Die bereitet sich nun mit Hochdruck auf das Bautz-Festival vor, dessen dritte Auflage am 18./19. August am Nattenberg läuft, dicht gefolgt vom Stadtfest am 9./10. September. Der Ausklang eines wieder abwechslungsreichen Veranstaltungsjahres sind Weihnachtsmarkt und Eisbahn.

Die bisherigen Erfahrungen spornen das LSM-Team zu ambitionierten Plänen an. „Diese Stadt und die hier lebenden Menschen haben unfassbar viel Potenzial“, findet Phillip Nieland. Er glaubt: „Wir könnten noch viel, viel mehr bewegen, wenn wir uns alle und häufiger gemeinsam an einen Tisch setzen, Ideen entwickeln und uns gegenseitig unterstützen würden.“

Gerade am Beispiel Bautz sehe man, welche Anziehungskraft Top-Events hätten – nicht nur auf Besucher, sondern auch auf Unterstützer. Was sich mit Blick auf Bautz auch am deutlich erweiterten Sponsorenfeld zeige. „Man merkt überall, welch großen Stellenwert das Festival mittlerweile in der Stadt und weit über die Stadtgrenzen hinaus genießt. Das macht uns stolz“, so der LSM-Chef.

Ungebrochen große Nachfrage nach Ständen für das Stadtfest

Erfreulich sei, dass zahlreiche Menschen und Firmen umfangreiche Unterstützung und Hilfe für das Event angeboten hätten. Auch die ungebrochen große Nachfrage nach Ständen für das Stadtfest sei ein klares Indiz dafür, wie wichtig den Lüdenscheidern solche Veranstaltungen sind. Trotz der „vielen tollen Menschen, die sich für Lüdenscheid einsetzen und stark machen“ sieht Nieland „noch Luft nach oben“.

Damit die Begeisterung Kreise zieht, wünscht er sich ein größeres aktives Netzwerk. Die LSM breiter aufzustellen und „dauerhaft fit für die großen Aufgaben in der Zukunft zu machen“ sei die Herausforderung. Dabei setzt er auf eine stärkere Online-Präsenz, zudem sei eine neue Website „in der Mache“. Beste Botschafter bleiben jedoch erfolgreiche Aktionen und Veranstaltungen.

Dazu gehört Etabliertes wie die Thekentour. Auch rund um die Sprengung der Talbrücke Rahmende habe man am 7. Mai ein Public Viewing mit dem traditionellen Frühling in der Stadt kombinieren und Tausende anlocken können.

„Sommer in der Stadt“ ist Gewinn für Innenstadtbesucher

Die „Oster-Eis-Aktion“ mit dem Mal- und Spielprogramm habe dankbares Feedback vor allem von Eltern gebracht, zum Valentinstag habe man 50 Candle-Light-Dinner verlost und der „Li-La-Loh“-Indoor-Spielplatz sei ebenfalls gut angekommen.

Ein halbes Dutzend größerer Veranstaltungen macht aktuell die „Sommer in der Stadt“-Reihe aus – ein Gewinn nicht nur für die Besucher, hofft das LSM-Team, sondern auch für die Einzelhändler. Dass originelle Ideen, gepaart mit einem guten Netzwerk Schwung und Elan fürs kommende Jahr geben, symbolisiert in besonderer Weise eine weitere Aktion: Bald sollen Talbrücken-Trümmer als Andenken im „Klein Oho! Shop“ verkauft werden. Auch das zeigt, was möglich ist: Selbst unter schwierigen Umständen lässt sich mit Mut, Ideen und Engagement etwas Positives erreichen.