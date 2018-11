Nicolas Kolerski aus Lüdenscheid will "Mister Germany" werden

"Boot-Camp" in Ägypten

+ © PEN Fotografie Nicolas Kolerski mit Miss Nordrhein-Westfalen Kim Dammer. © PEN Fotografie

Lüdenscheid - Am Donnerstag geht es für Mister Nordrhein-Westfalen, Nicolas Kolerski aus Lüdenscheid, in das „Mister Germany Camp“ nach Ägypten. Er will 15 Mitbewerber ausschalten und Mister Germany werden.