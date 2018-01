Nicolas Kolerski (24) aus Lüdenscheid ist „Mister NRW 2018“

Lüdenscheid - Der „Schönste des Landes“ kommt aus Lüdenscheid: Nicolas Kolerski trägt seit Samstag den Titel „Mister NRW 2018“.

Verliehen hat ihm diesen eine Jury im Rahmen einer Schönheits-Show im Rhein-Center in Köln. Für den 24-Jährigen könnte das ein großer Schritt in Richtung Model-Karriere sein.

„Ich hätte niemals gedacht, dass ich dabei wirklich gewinnen könnte, ich habe just for fun mitgemacht“, erzählt Kolerski und fügt schmunzelnd hinzu: „Ich dachte, da melden sich sicher einige hübsche Burschen an.“ Durchgesetzt hat er sich schließlich gegen alle fünf Mitstreiter.

Ende des Jahres Wahl zum „Mister Germany“

Qualifiziert hatten sie sich zuvor bei einer Städte-Wahl: „Ich habe den ersten Platz in Osnabrück belegt, dadurch konnte ich bei der Länder-Wahl mitmachen.“ Bei dieser präsentierten sich die Teilnehmer in Abendmode sowie leger in Jeans, und stellten sich als Persönlichkeiten dar.

Ende des Jahres folgt für den Gewinner Kolerski dann die Teilnahme an der Wahl zum „Mister Germany“, inklusive einer Ägypten-Reise kurz vorher. „Dort werden wir vorbereitet, das wird noch ‘ne Nummer größer, unter anderem mit Tanzeinlagen. Aber es wäre dumm, da nicht mitzumachen“, sagt der 24-Jährige. „Das kann immerhin ein Sprungbrett nach ganz oben sein.“

"Die Konkurrenz ist groß"

Und als solches war seine Teilnahme an den Wettbewerben auch gedacht. Zwar sei er bereits bei Model-Agenturen gelistet, aber: „Die Konkurrenz ist groß, ich habe eine Möglichkeit gesucht, meine Model-Karriere anzukurbeln.“ Erste Anfragen für TV-Formate habe er sogar bereits bekommen: „Für mich kommt es aber nicht in Frage, irgendwann bei Sendungen wie dem Bachelor oder Dschungelcamp mitzumachen. Das ist nicht mein Ding.“

Hauptberuflich strebe er das Modeln vorerst nicht an: „Ich habe bereits ein Standbein, das ich nicht einfach aufgeben werde. Dafür müsste schon einiges passieren. Aber es wäre toll, wenn der Job zusätzlich Geld abwerfen würde.“

+ Gewählt wurde auch „Miss NRW“: Kim Dammer (17 Jahre) und Nicolas Kolerski haben die Jury überzeugt. © PEN Fotografie Der 24-Jährige ist zwar gebürtiger Lüdenscheider, hat seine Kindheit und einen großen Teil seiner Jugend aber in Meinerzhagen gelebt: „Meine Eltern hatten ein Haus in Meinerzhagen, in Valbert bin ich zur Grundschule gegangen und später in Kierspe zur Gesamtschule.“

Mit 16 Jahren sei er zurück nach Lüdenscheid gezogen, wo er eine Ausbildung zum Werkzeugmechaniker begonnen hat. „Neben meiner Arbeit studiere ich noch Maschinenbautechnik, mittlerweile bin ich im 8. Semester.“ Voraussichtlich im Mai wird Kolerski seinen Abschluss in der Tasche haben – „und dann werde ich mich auch mehr aufs Modeln konzentrieren können“.

Straffer Tagesablauf

Noch sei dafür wenig Zeit: „Mein Tag sieht momentan so aus: Ich arbeite von sechs bis drei Uhr, trainiere danach an sechs Tagen die Woche für ein bis zwei Stunden im Fitnessstudio und habe abends Unterricht am Berufskolleg für das Studium.“

Hinzu kommen nun Verpflichtungen, die der Titel mit sich bringt: „Natürlich werde ich gebucht und komme zu verschiedenen Veranstaltungen“, erzählt Kolerski. Viel Zeit für Freizeit-Aktivitäten bleibe da nicht.

Jede Menge Nervenkitzel

Dennoch: Die Teilnahme am Wettbewerb bereue er nicht. „Es hat echt Spaß gemacht, der ganze Nervenkitzel und die Aufregung – das war ein schönes Gefühl.“ Auf den Erfolg sei er stolz, obwohl es auch Kritiker gebe. „Aber das ist mir egal, es gehört durchaus etwas dazu, sich auf eine solche Bühne zu stellen und sich zu präsentieren.“

Jede Menge Jubel gab es jedenfalls von seiner Familie und seiner Freundin, die ihn tatkräftig bei dem Wettbewerb unterstützten: „Die haben sich alle riesig für mich gefreut, meine Freundin musste sogar ein paar Tränen verdrücken“, erzählt er freudig.