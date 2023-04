Burn The Fox: Jeremy Lange und der Kopf des Fuchses

Von: Thilo Kortmann

Heiko Kind, Patrick Lewandowski und Jeremy Lange in der Werkstatt der Tischlerei Lewandowski am Freisenberg. Für den großen Fuchskopf aus Sperrholz hat Lehrling Jeremy Lange 40 Stunden benötigt. © Kortmann, Thilo

Ostern brennt wieder der Fuch in Lüdenscheid: Für Burn the Fox hat Jeremy Lange den Fuchskopf gebaut. Der aber wird schon Ostersamstag in Flammen aufgehen.

Lüdenscheid – Es ist der Kopf für Burn the Fox, an dem gerade noch letzte Arbeiten zu tun sind. Genauer gesagt für Jeremy Lange, den jungen Lehrling im ersten Lehrjahr bei der Tischlerei Lewandowski am Freisenberg. Lange ist in diesem Jahr für den hölzernen Fuchskopf zuständig. Dieser wird brennen bei Burn the Fox am Karsamstag.

Vier Meter hoch

Bereits zum vierten Mal ist die Tischlerei Lewandowski für den Fuchskopf zuständig, wobei den gut acht Meter großen Rumpf des insgesamt rund zwölf Meter großen Holztieres nicht Lewandowski herstellt, sondern der Lüdenscheider Dachdecker Borau. So sei es, heißt es von der Tischlerei, jedenfalls die Jahre zuvor immer der Fall gewesen.

Die letzten Arbeiten für den Kopf für Burn the Fox laufen. Noch muss Jeremy Lange verschrauben und Verstrebungen im Innern der vier Meter hohen Konstruktion anbringen. F OTOS: Kortmann © Kortmann, Thilo

Gleich zu Beginn von Langes Ausbildung darf er diese verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen. Und das fast ganz alleine, mit nur leichter Unterstützung von seinen Kollegen, hat Jeremy Lange in einer ganzen Arbeitswoche den gut vier Meter hohen und fast 500 Kilogramm schweren Fuchskopf aus Sperrholz angefertigt. „Wir haben gerade so viel zu tun, sodass der Fuchskopf Jeremys Einzelprojekt geworden ist“, erklärt Patrick Lewandowski. Das Anfertigen des Kopfes sei aber eine richtig gute Übung, der Lehrling lerne „formgerechtes Sägen nach Plan“, fügt Patrick Lewandowski, Bruder von Tischlerei-Inhaber Dennis Lewandowski.

500 Kilogramm schwer

Für Lange ist der Fuchskopf zwar noch kein Gesellenstück, für das brauche man rund drei Wochen oder 100 Stunden, aber schon ein sehr besonderes Werk. Dass die Arbeit am Fuchskopf keine einfache ist, davon berichtet der junge Tischlerlehrling: „Das ist schon Maßarbeit, die Ecken müssen zusammenlaufen und passen. Alles muss verschraubt werden. Die Holzverstrebungen im Kopf, die auch für die nötige Sicherheit und Stabilität sorgen, sind besonders aufwendig“, erklärt Lange bei der Arbeit. Am Samstagmorgen werde der Kopf noch mal in der Mitte durchtrennt und dann zum Bahnhofsgelände, dem Festgelände, gefahren. Dort werde dieser dann wieder zusammengebaut und auf den Köper gesetzt.

Das Team von Burn the Fox von links nach rechts: Sachin Chhatwani, Gregor Biedrzycki, Davis Pahl, Arno Seltmann, Fabian Kernbach, Linus Wortmann, Matthias Czech, Cengiz Browarski, Marc Urban, Axel Mathey, Kira Schurna, Steffen Schulte Lippern, Philip Linnepe, Philipp Nieland, Dirk Müser, Maik Müller, Frank Kaiser von Clowns & Company. © Cedric Nougrigat

Ein genauer Konstruktionsplan ist Langes Bauanleitung, von der es keine großen Abweichungen geben darf. Der Holzkopf den Sicherheitsanforderungen entsprechen, immerhin brennt dieser am Karsamstag vor Tausenden Besuchern bei Burn the Fox. Wobei das Haupt nicht nur einfach abbrennt, es wird zudem mit Pyrotechnik ausstaffiert. Das fehlende Holz in der Nasenspitze und den Augen ist deshalb kein Zufall, „dort wird die Pyrotechnik eingesetzt. Rund zehn Minuten dauert das Spektakel“, erklärt Lewandowski.

10 Minuten brennt der Holzkopf

Dass der Fuchskopf schon bald in Feuer und Flammen aufgeht und von Langes Arbeit nur noch Asche übrig beleibt, das macht dem jungen Tischlerlehrling nichts aus. Im Gegenteil: „Ich freue mich auf Burn the Fox und ich werde mir das selber anschauen, wenn der Fuchskopf dann vor Tausenden Menschen brennt“, sagt er. Er sei gespannt, wie die Besucher dann reagierten. Und nichts ist für die Ewigkeit, auch nicht der Fuchskopf.

Los geht es am 8. April um 16.30 Uhr auf dem Bahnhofsgelände. Der Fuchs wird zum Sonnenuntergang angezündet, davor wird es wieder ein Kinderfeuer geben. Der Eintritt ist kostenlos, die Einnahmen werden für den guten Zweck gespendet.