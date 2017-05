Einhorn-Eis & Co.: Lüdenscheid mag es extravagant

Lüdenscheid - Vanille, Schokolade, Erdbeere – die Klassiker unter den Eissorten sind nach wie vor beliebt. Aber: Auch ausgefallene Eissorten kommen in Mode.

Einhorneis und Whats-App-Eis gibt es im Eiscafé Cortina an der Wilhelmstraße. Das Einhorneis besteht aus vielen verschiedenen Sorten wie Waldmeister, Zitrone, weiße Schokolade und Fruchteis. Das Whats-App-Eis schmeckt nach grünem Apfel. „Aber am meisten verkaufen wir Vanille-, Pistazien- und Cookies-Eis“, sagt Geschäftsführer Giuseppe Cuocina.

Luis Viveros sagt: „Das Eis muss schmecken und die Sommerfigur muss trotzdem stimmen.“ Daher verkaufe er in seiner Eisdiele Gelato am Bräuckenkreuz auch kalorienreduziertes Eis. Außerdem müsse er zahlreiche Allergien berücksichtigen. Daher biete er zum Beispiel glutenfreies Aloe-Vera-Eis an. Die Leute seien durchaus bereit, für diese extravaganten Sorten mehr Geld auszugeben. Am häufigsten reiche Viveros Yogurette-Eis über die Theke: „Das verkauft sich wirklich gut.“



Daniele Muscogiuri, Inhaber von Smeraldo am Rathausplatz, listet folgende Eissorten als ausgefallen auf: „Joghurt-Orange und Zitrone-Basilikum.“ Bei jeder Sorte lege er viel Wert auf die Inhaltsstoffe. Er versuche, möglichst viele Sorten als Bio-Produkt anzubieten. Ab dem kommenden Monat möchte er sein Portfolio um selbstgebackene Waffeln mit Soße erweitern.



„Die Leute werden offener und möchten einfach was Neues ausprobieren“, sagt Renato Pulga, Inhaber des Eiscafés Rialto am Rosengarten. „Spezielle“ Eissorten würden immer beliebter – insbesondere unter jungen Menschen. Besonders beliebt sei das Cookies-Eis, sagt Mitarbeiterin Simona Garau. „Wir achten vor allem darauf, dass wir sehr oft die Sorten variieren“, erzählt Pulga.



Auf die klassischen Sorten setzen hingegen die Kunden des Eiscafé Garibaldi in Gevelndorf. Das berichtet Viorel Florin Vinatoru. Neu ins Programm aufgenommen habe er trotzdem jüngst das Holunder-Eis „Fior di Sambuco“.



„Wir wechseln unsere Sorten nicht so oft, aber wir achten bei unserem kleinen Sortiment auf besonders hohe Qualität“, sagt Lazaros Palestidis, Inhaber des Eiscafés Pinocchio an der Buckesfelder Straße. Der Geschmack solle möglichst wenig verfälscht sein, bei Fruchteis solle der Fruchtanteil möglichst hoch sein, erläutert der Inhaber. Besonders häufig verkaufe er Nougatcreme-Eis und die Sorte „Gebrannte Mandeln“. Am beliebtesten seien die Klassiker Stracciatella- und Vanilleeis.