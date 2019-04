Nicht nur der Berge wegen: Lüdenscheid ist fahrradunfreundlichste Stadt Deutschlands

Lüdenscheid – Lüdenscheid ist in seiner Kategorie die fahrradunfreundlichste Stadt Deutschlands. Das geht aus der achten Umfrage des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) hervor, deren Ergebnisse Anfang der Woche vorgestellt wurden.

Mit der Schul-Note 4,74 landete Lüdenscheid bei den Städten von 50.000 bis 100.000 Einwohnern auf Platz 106 von 106. Dabei hat Lüdenscheid im Vergleich zu den Vorjahren noch an Zustimmung verloren.In zehn von 32 Wertungskategorien erhielt die Bergstadt die Note mangelhaft. Besonders kritisiert wurde die Erreichbarkeit der Innenstadt sowie dass Einbahnstraße für Fahrräder nicht in Gegenrichtung geöffnet werden. Grundsätzlich fühlen sich Radfahrer in der Bergstadt nicht sicher.

Lesen Sie auch: Münster nicht mehr Fahrradhauptstadt: Hochburg im Süden hat die Nase vorn

Sieger der Städte bis 100 000 Einwohner wurde Bocholt (2,39). Im ADFC-Ranking wurden die topographischen Gegebenheiten nicht berücksichtigt. Einen Hinweis darauf, dass Lüdenscheid (noch) keine Fahrradstadt ist und es vergleichsweise wenig Radfahrer gibt, ist die einzige Kategorie, in der Lüdenscheid besser abschneidet als der Rest: Hier gibt es kaum Fahrraddiebstahl.

Menden landete auf Platz 52, Iserlohn auf Rang 54. In Lüdenscheid haben 251 Personen an der Umfrage teilgenommen.