Hohe Übertragungen im städtischen Haushalt

Lüdenscheid - Nicht alle Vorhaben, die sich die Stadt im vergangenen Jahr vorgenommen hatte, konnten 2016 auch abgeschlossen werden und mussten daher auf das laufende Jahr übertragen werden – und das in nicht geringem Maße.

Die Aufwendungen liegen nach Angaben der Kämmerei bei gut 2,6 Millionen gegenüber knapp 2,3 Millionen beim Jahreswechsel zuvor. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stiegen von rund 2,77 Millionen auf 2,94 Millionen Euro.

Während diese Beträge noch überschaubar sind, haben sich die Übertragungen bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten aber verdoppelt – von circa 5,4 auf 10,7 Millionen Euro. „Eine große Zahl von Projekten konnte bis zum Ende des Haushaltsjahres 2016 nicht abgeschlossen werden, sodass die entsprechenden Haushaltsermächtigungen in das neue Haushaltsjahr übertragen werden“, schreibt die Verwaltung in der Beschlussvorlage, die den Ratsmitgliedern am Montag (17 Uhr im Ratssaal) vorliegt.

Der im Haushaltsplan 2017 enthaltene Fehlbedarf von 13,3 Millionen Euro erhöhe sich durch die Übertragungen um 2,6 auf 15,9 Millionen Euro. „Die für 2017 geplanten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erhöhen sich auf rund 218,3 Millionen Euro. Die geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erhöhen sich von 15,1 auf 25,9 Millionen Euro“, rechnet das Finanzmanagement vor.

Bis auf die Höhe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten sei der Vorgang der Ermächtigungsübertragungen, der in Paragraf 22 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW geregelt ist, nichts Ungewöhnliches, betonte Fachdienstleiter Sven Haarhaus. „Im Prinzip sind es Verschiebungen von Projekten, die auch deshalb später angegangen werden konnten, weil der Haushaltsbeschluss erst im April des vergangenen Jahres erfolgte.“

Der Auflistung der Zahlen liegt eine umfangreiche Dokumentation verschiedener Konten und der damit verbundenen Inhalte vor, die verschoben werden mussten sowie die entsprechende jeweilige finanzielle Auswirkung. Die Übersicht zeigt, wie breit das Spektrum ist, das bei der Erstellung, Bewahrung und Erweiterung der städtischen Infrastruktur zu berücksichtigen ist.