Tod eines Spielerberaters: Dateien auf gefundenem Laptop

Von: Thomas Krumm

Im Prozess um den getöteten Fußball-Talentscout aus Lüdenscheid haben die Ermittler nun die Daten der Laptops ausgewertet, die aus dem Besitz des Opfers stammen sollen. Darauf wurde jugendpornografisches Bildmaterial gefunden.

Hagen/Lüdenscheid – Die Auswertung von Laptops aus dem Besitz des vor seiner Wohnung an der Werdohler Straße getöteten Spielerberaters scheint den Verdacht zu bestätigen, dass das Opfer pädophile Neigungen gegenüber männlichen Jugendlichen hatte.

Ein Ermittler brachte einen dieser Laptops, der von der Polizei in der Wohnung der Eltern des Angeklagten sichergestellt wurde, am Montag mit ins Landgericht Hagen. Darauf gespeicherte Unterlagen des Getöteten, die ebenfalls aus der Zeit bis 2018 stammen, bestätigen, dass das Gerät aus seinem Besitz stammt. Er habe darauf eine Vielzahl von homosexuellen, pornografischen Bildern gefunden, „die ich der Jugendpornografie zurechnen würde“, berichtete der Kriminalbeamte.

Wenige Dateien trügen den Namensbestandteil „13yo“, was in der Jugendpornografieszene vermutlich für „13 year old“ – „13 Jahre alt“ steht. Damit wäre die Schutzaltersgrenze von 14 Jahren unterschritten. Anhand der Bilder lasse sich nicht sagen, wie alt die Kinder im Übergang zu Jugendlichen tatsächlich seien. Handfeste Kinderpornografie sei kaum dabei. Die meisten Bilder zeigten „homosexuelle Pornografie mit überwiegend jungen Männern“, die durchweg aus dem Internet heruntergeladen wurde.

Der Befund bestätigt, was der Angeklagte über die tödlichen Ereignisse berichtet hatte: Dass er einen Streit mit dem Opfer hatte und diesem seine pädophilen Neigungen vorwarf. Drei Zeugen aus dem Mehrfamilienhaus hätten darüber bei der Polizei „im Wesentlichen das Gleiche erzählt“, sagte der Ermittler. Der Angeklagte soll gesagt haben, er könne ihnen etwas zeigen, was seine Aussagen über das Opfer bestätige. Und: „Ich musste das tun – der ist pädophil.“

Gehirn des Getöteten wurde untersucht

Die Gerichtsmediziner aus Dortmund hatten das Gehirn des Getöteten an einen Neuropathologen weitergeschickt, um die Todesursache noch weiter aufzuklären. Er sollte die Frage beantworten, ob eine mögliche Vorschädigung der Gefäße des Opfers mitursächlich für die tödlichen Folgen des vorangegangenen Schlages ins Gesicht war. Der Sachverständige fand eine Arterienverletzung im Bereich der Hirnbasis – also dort, wo sich Kopf und Hals treffen.

„Eine solche Verletzung kommt vor, ist aber ganz ganz selten“, erklärte der Neuropathologe. Offensichtliche Vorschädigungen des Gehirns oder einen organischen Befund, der den tödlichen Verlauf aus der Physis des Opfers erklären könnte, fand er nicht: „Es ist eine Verletzung, die ich eigentlich nur durch ein Trauma erklären kann.“ Letztlich konnte er die Frage, ob Besonderheiten des Gehirns oder der Faustschlag schuld am schnellen Tod des Opfers waren, nicht beantworten. „Das ist ein einzigartiger Fall.“ So blieb die Erkenntnis, dass in jener Nacht kraftvolle Faustschläge und sehr sensible Organe extrem unglücklich aufeinandertrafen.