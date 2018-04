Das sagt Lüdenscheids Kämmerer zum BGH-Urteil in Sachen Grundsteuer

Lüdenscheid - Die Berechnungsgrundlage der Grundsteuer ist verfassungswidrig. Das hat am Dienstag das Bundesverfassungsgericht entschieden. Die Auswirkungen auf die Stadt Lüdenscheid sind indes noch unklar.

Die bisher gültigen Regelungen zur Einheitsbewertung von Grundvermögen verstoßen gegen den allgemeinen Gleichheitssatz des Grundgesetzes. Für eine Neuregelung gab das Gericht eine Frist bis Ende 2019 vor.

„Das Urteil kommt nicht überraschend“, sagte Stadtkämmerer Dr. Karl Heinz Blasweiler auf Nachfrage unserer Zeitung. Es habe bereits in der Vergangenheit viel Kritik an dem Verfahren gegeben.

Entscheidung Sache der Politik

Denn: Die Grundsteuer wird zwar im Grundsatz vom Bund geregelt, sie steht aber den Kommunen zu und trägt mit aktuell fast 14 Milliarden Euro Aufkommen im Jahr rund 10 Prozent zu den Haushalten von Städten und Gemeinden bei. Die Grundsteuer trifft die Eigentümer und wird an Mieter weitergegeben.

„Wie es künftig weitergeht, ist für die Stadt noch unklar. Das ist unserer Entscheidung enthoben und eine politische Frage. Wir können nur abwarten, wie entschieden wird“, sagte Blasweiler weiter. Die finanziellen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt seien daher noch nicht das größte Thema, „die Einnahmen könnten sinken oder nur anders verteilt werden. Vorerst wird sich vor allem bei den Grundstückseigentümern untereinander etwas verändern“.

Zwei Modelle in der Diskussion

Nach einer Neuregelung könnten einige in Zukunft mehr und andere weniger als bisher bezahlen. „In der Diskussion stehen zurzeit zwei Modelle: Laut dem ersten Modell soll die Grundsteuer nach der Wertigkeit des Objekts ermittelt werden – also ähnlich wie jetzt, nur dass der Einheitswert völlig veraltet war.“

Das zweite Modell sieht die Ermittlung über Quadratmeter und Nutzfläche vor. „Auf dem Land kann das funktionieren, in den Städten nicht“, betonte Blasweiler. „100 Quadratmeter in Lüdenscheid sind nicht gleichzusetzen mit etwa 100 Quadratmetern in München. Aber wir werden sehen, in welche Richtung das geht."