Neunjähriger eröffnet Neugeborenenempfang

Lüdenscheid: Bürgermeister begrüßt zahlreiche junge Mütter und Väter

+ Alle Eltern der Säuglinge, die in den vergangenen Monaten geboren wurden, stellten sich zum obligatorischen Gruppenfoto mit dem Bürgermeister. Foto: Grégoire

Lüdenscheid - Der neunjährige Eric Scharfe eröffnete am Samstag mit „Let´s Swing“ auf seiner Trompete den Neugeborenempfang, den die Arbeitsgruppe „Familie Intern“ des lokalen Bündnisses für Familien in Kooperation mit der Stadt halbjährlich für die Säuglinge, die in den letzten Monaten geboren wurden, im Rathausfoyer veranstaltet.