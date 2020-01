Genuss nicht nur im Dreivierteltakt

Neujahrskonzert im Kulturhaus

+ © Görlitzer Hermann Breuer dirigierte beim Radetzkymarsch nicht nur sein Orchester sondern auch das Klatschen des Publikums. © Görlitzer

Lüdenscheid - Manch einer mag es altmodisch finden, andere können vielleicht mit der Walzer- und Operettenmusik wenig anfangen, aber so ein traditionelles Neujahrskonzert ist eine wunderbare Art, locker beschwingt in das neue (Kultur-)Jahr zu starten. Da waren sich wahrscheinlich nicht nur die rund 550 Besucher des Kulturhauses am Freitagabend einig – denn wenn der Theatersaal mehr Plätz gehabt hätte, wären sicher auch noch mehr Tickets verkauft worden.