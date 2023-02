Neugestaltung Stadtgarten: Pumptrack wohl erst 2024

Von: Thomas Machatzke

Kleinfeld und Pumptrack im Stadtgarten - das wird wohl frühestens ab 2024 umgesetzt. © Cedric Nougrigat

Lüdenscheid – Die viel diskutierte Neugestaltung des Stadtgartens war am Dienstag auch Thema im Sportausschuss der Stadt Lüdenscheid. Grund dafür ist, dass für Kleinspielfeld und Pumptrack im neuen Stadtgarten auf Mittel der Sportförderung zurückgegriffen wird. So ist der Sportausschuss mit im Boot.

In der Anfangsplanung war sogar die Rede davon gewesen, noch im Jahr 2022 mit dem Bau des neuen Kleinfeldes die ersten Umsetzungen für den neuen Stadtgarten zwischen Kulturhaus und Sauerfeld in Angriff zu nehmen. Davon ist man nun weit entfernt. „Nach Auskunft des Fachbereichs Klima- und Umweltschutz wird die Bürgerbeteiligung für den neuen Stadtgarten bis zu den Sommerferien geschehen“, erklärte Dierk Gelhausen aus dem Fachdienst Schule und Sport am Dienstag im Ausschuss. Marcus Müller, Leiter des neuen Fachbereichs, habe im Januar ein erstes Treffen mit den Landschaftsarchitekten des Büros Greenbox aus Köln gehabt. Dort habe man den Zeitplan so verabredet. Greenbox wird in diesem Rahmen seine Ideen für die Neugestaltung den Lüdenscheider Bürgerinnen und Bürgern vorstellen. Danach soll es eine detaillierte Gesamtplanung des Projektes geben. Was das für Kleinfeld und Pumptrack bedeutet? „Mit einer Umsetzung ist damit erst im Jahr 2024 zu rechnen“, stellte Dierk Gelhausen am Dienstag fest.