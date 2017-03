21. Neugeborenen-Empfang im Rathaus

LÜDENSCHEID - In vielen mittelgroßen Städten sieht das so aus: Sie buhlen heftig um Nachwuchs, um ihre eigenen Zukunftsperspektiven nicht zu verspielen. Es ist ein Wettstreit um Menschen. Da kann es kaum überraschen, dass auch Lüdenscheid junge Familien hofiert. So etwa mit dem inzwischen schon gewohnten Neugeborenen-Empfang. Der erlebte am Samstag seine mittlerweile 21. Auflage im Rathaus.

Erneut verwandelte sich dabei das ansonsten eher nüchterne Bürgerforum in einen Ort der Energie und Lebensfreude. Lachen und soziales Engagement prägten die Szenerie. Bürgermeister Dieter Dzewas begrüßte das Publikum. Das bildeten in erster Linie Väter und Mütter mit ihren zwischen November und März geborenen Kindern. Mit von der Partie auch: Großeltern und Geschwisterkinder. Auffällig jedoch: Es herrschte diesmal ein deutlich geringerer Andrang als sonst bei den Empfängen – Tribut vielleicht an einen der ersten sonnigen Tage in diesem Jahr. Ein harmonisches Miteinander war es dennoch wieder.

Hinter aller Heiterkeit und Freude verbirgt sich allerdings eine Entwicklung von gesellschaftlicher Tragweite. Denn wie etliche andere Kommunen hat auch Lüdenscheid in der jüngeren Vergangenheit mit einem Bevölkerungsschwund zu kämpfen. Ein Abwärtstrend, der mittlerweile aber womöglich gestoppt ist. Seit einiger Zeit wieder steigende Geburtenzahlen in der Bergstadt jedenfalls könnten darauf hindeuten. Daran erinnerte auch Dieter Dzewas in seiner Ansprache. Ein Ziel der Stadt in diesem Kontext: junge Familien dauerhaft in Lüdenscheid zu halten. Das wiederum setzt entsprechende soziale Angebote voraus.

Verstecken muss sich Lüdenscheid im Wettbewerb der Städte um Einwohner aber wohl nicht. Das war zumindest ein Tenor beim Neugeborenen-Empfang, in dessen Zuge erneut mehrere örtliche Institutionen und soziale Einrichtungen mit einer Info-Offensive Flagge zeigten. So etwa die Awo, der Kinderschutzbund und das Jugendamt. Dzewas wies außerdem auf den Neubau von Kindertagesstätten in der Bergstadt hin. Kita-Plätze sind bekanntlich für junge Familien ein Standort-Kriterium.

Für die kreativen Glanzlichter bei der Veranstaltung sorgten der Kinderchor der städtischen Musikschule unter Leitung von Maike Lehmkuhl und die „Musikbienen“ – ebenfalls von der Musikschule – unter Regie von Diane Strehmel. Auch diesmal hatten das „Lokale Bündnis für Familien in Lüdenscheid“ sowie die Gruppe „Familie intern“ maßgeblich die Ausrichtung des Neugeborenen-Empfangs übernommen. Ganz vorne bei der Arbeit mit dabei: Susanne Sondermann, Jugendhilfeplanerin im Rathaus, sowie die engagierte Lüdenscheider Bürgerin Irmtraut Huneke. - Sebastian Schmidt