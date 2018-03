"Kunst gegen Bares" in der Phänomenta

Lüdenscheid - Das Bewusstsein, dass Bühnenkunst, egal um welches Genre es sich handelt, einen Wert hat, ist vielen Menschen in einer Zeit des preiswerten oder gar kostenlosen Herunterladens kultureller Inhalte aus dem Internet abhandengekommen, heißt es seitens der Veranstalter mit Blick auf eine neue Reihe mit dem Titel „Kunst gegen Bares“.

Gleichzeitig möchte man den Künstlern das Gefühl geben, dass sich eine gute Leistung auf der Bühne unmittelbar im Geldbeutel bemerkbar machen kann. Erfinder dieses deutschlandweit erfolgreichen Veranstaltungsformates ist Gerd Buurmann, der am 2. Juni ab 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) in der Phänomenta anwesend sein wird, wenn die Veranstaltung „Kunst gegen Bares“ in Lüdenscheid ihre Premiere feiert.

Initiatoren sind die beiden Lüdenscheider Musiker Melina Fuhrmann und Nando Andreas, die das Format in Zusammenarbeit mit André Westermann vom Lüdenscheider Stadtmarketing sowie der Phänomenta zu einem Erfolg auch in der Bergstadt machen möchten.

Das Konzept ist einfach: Zwischen sechs und acht Künstler präsentieren sich mit je einem zehnminütigen Beitrag den Zuschauern. Hierbei kann es sich um alles Mögliche handeln, von Musik über Akrobatik oder Performance bis hin zu Zauber- und Mentalisten-Kunststücken oder Poetry-Slam-Beiträgen. Der Eintritt bei „Kunst gegen Bares“ wird bei der Premiere in Lüdenscheid sechs Euro im Vorverkauf und 7,50 Euro an der Abendkasse betragen. Tickets sind nach Ostern in der Phänomenta erhältlich.

Jeder Künstler bekommt ein Sparschwein, in das die Zuschauer nach Belieben und Gefallen der jeweils aufgeführten Darbietung Geld spenden kann. Zusätzlich dazu gibt's noch ein Gemeinschaftsschwein für alle Künstler. Wer eine tolle Leistung bringt, die das Publikum unterhält und begeistert, kann somit auch damit rechnen, einen erklecklichen Betrag mit nach Hause nehmen zu können, so die Veranstalter. Für die Startveranstaltung haben Melina Fuhrmann und Nando Andreas bereits einige Künstler gefunden – unter anderem einen Physical Comedian aus den USA, ein Singer-Songwriter-Duo und einen Mentalisten (Gedankenleser).

Darüber hinaus ist für die erste Veranstaltung ein Sektempfang mit einer kleinen Überraschung für jeden Gast geplant. Wer als Künstler an einer der Veranstaltungen teilnehmen möchte, kann sich über die Facebook-Seite von „Kunst gegen Bares“ in Lüdenscheid, www.facebook.com/KGBLuedenscheid, bewerben.