Neues Urteil: Lüdenscheider Erpresser muss sechseinhalb Jahre hinter Gittern

Von: Thomas Krumm

Wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung und Körperverletzung sowie versuchter räuberischer Erpressung verurteilte das Landgericht Hagen am 3. November 2020 einen Lüdenscheider zu einer Haftstrafe von acht Jahren. Nun musste eine andere Kammer des Landgerichts erneut über die Sache verhandeln.

Hagen/Lüdenscheid – „Die Angeklagten haben unter den Gewerbetreibenden in Lüdenscheid Angst und Schrecken verbreitet und ein Klima der Einschüchterung geschaffen“, sagte der Vorsitzende Richter Christian Hoppe damals in seiner Urteilsbegründung nach einem Prozess, in dem sich auch ein Mittäter verantworten musste.

Gegen dieses Urteil gingen die beiden Angeklagten und ihre Verteidiger in Revision vor dem Bundesgerichtshof (BGH). Dieser hob das Urteil am 28. Oktober 2021 teilweise auf und verwies es zur Neuverhandlung zurück an das Landgericht Hagen.

Die Karlsruher Richter beanstandeten, dass die Hagener Richter bei zwei versuchten räuberischen Erpressungen nicht geprüft hatten, ob die Tat an den Umständen und dem Widerstand des Opfers scheiterte oder ob möglicherweise ein strafbefreiender Rücktritt des Angeklagten vorlag.

Nun musste eine andere Kammer des Landgerichts erneut über die Sache verhandeln. Ein entscheidendes Datum war dabei gesetzt: Die 9. große Strafkammer hatte den Angeklagten wegen einer „besonders schweren räuberischen Erpressung und Körperverletzung“ zu einer Einsatzstrafe von sechs Jahren verurteilt. Diese Entscheidung hat der BGH bestätigt. Die neu zu bildende Strafe lag deshalb bei sechs Jahren „plus x“. Schon im ursprünglichen Verfahren erwies sich die Beweisaufnahme bei der Vernehmung eingeschüchterter Zeugen als schwierig. Anstatt die beiden Anklagepunkte in einer erneuten Beweisaufnahme noch einmal aufzurollen, entschieden sich die Prozessbeteiligten deshalb für eine schlankere Lösung: Die beiden zweifelhaften Anklagepunkte wurden eingestellt, was den Weg freimachte zur Bildung einer neuen niedrigeren Gesamtstrafe. Dabei spielten auch persönliche Aspekte noch einmal eine Rolle: Der 44-Jährige konnte auf eine geregelte Arbeit im Lazarett der Justizvollzugsanstalt Remscheid und die Teilnahme an einem Antiaggressionstraining verweisen. Staatsanwalt Axel Nölle attestierte ihm, dass sich „seine Einstellung zu den Taten geändert hat“ und beantragte eine Haftstrafe von sechs Jahren und sechs Monaten.

Verteidiger Andreas Trode wies darauf hin, dass der zwölfjährige Sohn seinen Vater gerne dabei hätte, wenn er Fußball spielt: „Das Leid der Familie steigt mit der ablaufenden Zeit.“ Der Verteidiger beantragte deshalb drei Monate Haft weniger als der Staatsanwalt, dessen Antrag die 6. große Strafkammer aber letztlich folgte. Auch der Vorsitzende Richter Christian Potthast sah eine „positive Entwicklung“ des Angeklagten in der Haft.

Von der Teilaufhebung des Urteils durch den BGH profitierte auch der Mitangeklagte. Er wurde nun zu einer Haftstrafe von einem Jahr und zehn Monaten auf Bewährung verurteilt.