Löchriges Netz, gläserne User

Neues Unternehmen für Sicherheit im Internet bietet Stadt Hilfe an – gratis

Von: Olaf Moos

Bildschirm statt Papier, Homeoffice statt Büro: Thor Duisenberg (rechts) und Giovanni Viterale setzen große Hoffnungen in ihr junges Unternehmen. © Arthur Dulinski

Das Internet – Medium mit Milliarden von Möglichkeiten, ein Tank voller Wissen, Nachrichten, Unterhaltung, Werbung. Und Gefahren. Für Nutzer ebenso wie für Inhaber eigener Webseiten. Ein Füllhorn außerdem für Straftäter. Und ein Gewirr aus Fallstricken in Form von Datenschutzverletzungen oder gefährlichen Lecks. Also auch ein Betätigungsfeld für echte Spezialisten. Zum Beispiel die kürzlich gegründete Arcnet Solution GmbH – mit zwei Lüdenscheidern im Team.

Lüdenscheid - Thor Duisenberg (54) ist kaum zu bremsen. Wenn er einmal anfängt, über sein Lebenswerk zu erzählen, wie er begonnen hat mit der Programmiererei auf einem Commodore 64 Anfang der 80er-Jahre – dann füllt seine Begeisterung einen ganzen Raum. Doch der reicht längst nicht aus, wenn Duisenberg über das Heute redet. Über die neue Firma, gegründet im Juni vergangenen Jahres.

Vom Klempner zum Programmierer

Einer seiner Mitstreiter ist Giovanni Viterale. Der 30-Jährige ist eher der Ruhige im Arcnet-Gespann, Aufgabe: Chief Operating Officer, also Manager für das operative Geschäft. Zu ihm, der im Hauptberuf als Servicetechniker für Energieanlagen bei einem Plettenberger Unternehmen tätig ist, gehören neben Thor Duisenberg – der ist übrigens gelernter Klempner – sechs weitere Spezialisten, darunter ein Entwicklungsingenieur, ein Betriebswirt, dazu Webdesigner.



Sitz der Arcnet Solution ist Nümbrecht, heilklimatischer Kurort im Oberbergischen. Dort residiert Geschäftsführer Markus Dick. Doch es ist egal, wo das Start-up verortet ist. Die Datenschutz-Freaks brauchen kein gemeinsames Büro. Sie arbeiten wie moderne Digital-Nomaden, immer gemeinsam, aber an verschiedenen Orten, miteinander verbunden im virtuellen Raum.



Die Geschäftsidee klingt simpel, und das muss sie auch. Im Internet-Auftritt der Arcnet Solution heißt es unter anderem: „Wir analysieren tiefgehend, ob Ihre Webseite oder Ihr Onlineshop technisch potenzielle Verstöße gegen die DSGVO (Datenschutzgrundverordnung, d.Red.) aufweist, identifizieren diese und zeigen die entsprechenden Quellen auf.“ Doch allein das ist für völlig Unbedarfte kaum verständlich. Die Wahrheit dahinter, der Aufwand, mit dem Kunden geschützt werden sollen, ist vergleichsweise gigantisch.



Dazu erklärt Arcnet Solution weiter: „Die DSGVO hat neue Verpflichtungen für Webseitenbetreiber eingeführt und entwickelt diese stetig weiter. Leider ist es eine schwierige, kontinuierliche und zeitaufwendige Aufgabe, allen Verpflichtungen und Auflagen gerecht zu werden. Daher kann es leicht zu Verstößen kommen, insbesondere, wenn es um die technischen Details von Onlineauftritten geht.“



Nicht nur Webseiten-Inhaber sind allzu oft von Unwägbarkeiten oder kostspieligen Klicks bedroht. Ganz normale Nutzer, die im Jargon natürlich „User“ heißen, ebenso. So kann es passieren, dass Vati abends mit dem Smartphone auf der Couch sitzt und Mutti die Frage stellt: „Sag’ mal, Schatz, hast du in letzter Zeit bei Check24 mal nach einem Malediven-Urlaub geguckt?“ – „Ja, gestern, warum?“ – „Weil ich gerade bei Facebook ein Angebot für einen Malediven-Urlaub gekriegt habe.“

Löchriges Netz, gläserne User

Das vermeintlich harmlose Beispiel zeigt, wie löchrig das Netz ist – und wie gläsern die User. Jetzt dreht Thor Duisenberg wieder richtig auf. Erzählt von Google-Fonts und



-Analytics, Maps und Java-script, html-Codes und You-Tube-Einbettungen – und deklariert „so’n Kram“ als die Wurzel des Übels.



Denn wer auf seiner Homepage Produkte des amerikanischen Internet-Riesen verwendet, dessen Daten landen auf einem Server, und der steht in den USA. Seit der Europäische Gerichtshof (EuGH) per Urteil 2020 den „Privacy Shield“ aufgehoben hat, also den ungehinderten Datenfluss zwischen der EU und den USA, greifen US-Behörden nach wie vor ungeniert auf das Material zu, das auf Google-Speichern im eigenen Land lagert.

„Damit ist das Recht auf Sicherheit vor dem Zugriff Dritter ausgehebelt.“ Doch der deutsche Betreiber einer Internetseite bleibt für die Sicherheit seiner Daten selbst verantwortlich – wird bei Datenschutz-Verstößen belangt und muss sich selbst um die Abdichtung gefährlicher Lecks kümmern.



Giovanni Viterale bringt das Ziel des jungen Unternehmens auf den Punkt: „Wir wollen ein Bewusstsein dafür schaffen, dass die meisten Webseiten unsicher sind und wir etwas dagegen tun können.“ Thor Duisenberg meint: „97 Prozent der Seiten sind unsicher. Die Datenschutzbeauftragten von Unternehmen oder Behörden lassen ihre Schutzbefohlenen aus Unwissenheit ins offene Messer laufen.“



So düster die Einschätzung des Programmierers klingt, so optimistisch ist er, dass Arcnet Solution alle Sicherheitsprobleme auf einer Homepage nicht nur erkennt, sondern auch beheben kann. „Eine Internetseite ist wie ein Baum. Wir gucken uns jeden Ast, jeden Zweig, jedes Blatt und jede Wurzel an.“ So finde er auch schnell heraus, wer welche Seite gehackt hat.



Das alles sei – vor allem für komplexe Webseiten – von Hand nicht zu bewältigen, so Duisenberg. „Deshalb haben wir selbst einen Algorithmus entwickelt.“ Allein der Internetauftritt der Stadt Lüdenscheid zum Beispiel mit 179 Seiten und mehr als 15 000 Unterseiten mit knapp 700 Verbindungen zu weiteren Webseiten berge „unzählige Möglichkeiten der Verbesserung“.

Das teilte der Programmierer der Stadtverwaltung auch mit und bot seine Hilfe an – gratis. Stadtpressesprecherin Marit Schulte-Zakotnik bestätigt, dass die Arcnet Solution den IT-Spezialisten im Rathaus tatsächlich das Angebot gemacht haben, kostenlos für die Stadt tätig werden zu wollen.

Algorithmus statt „von Hand“

Doch anstatt das Angebot anzunehmen, wandte sich die Verwaltung an ihren eigenen kommunalen Dienstleister, die Südwestfalen IT (SIT) mit Sitz in Hemer und Siegen und sprach die von Duisenberg aufgezeigten Sicherheitsprobleme an. Schulte Zakotnik: „Darauf hat die SIT die Google-Fonts auf unserer lokalen Webseite eingebunden, damit die nicht auf Servern in den USA landen.“ Giovanni Viterale reagiert eher gebremst auf diese Art der Problemlösung: „Leider sind die Google-Fonts das kleinste Problem, das die Stadt mit ihrer Homepage hat.“



So weit also der Stand der Dinge. Jetzt geht’s um das operative Geschäft. Jetzt müssen nur noch Kunden her. Giovanni Viterale, Thor Duisenberg, Markus Dick und ihre Mitstreiter starten durch.

www.arcnet-solution.com