Junge Altstadtbühne zeigt "Der Zauberer von Oz"

Lüdenscheid - Die Junge Bühne der Altstadtbühne hat noch vor den Sommerferien ihr neues Stück für die Spielreihe im Dezember bekannt gegeben. „Der Zauberer von Oz“ kommt auf die Bretter.

Gespielt wird eine Neufassung von Ingo Löwen, der sich im Dezember vergangenen Jahres an seine maßgeschneiderte Fassung für die Junge Bühne gemacht hatte. Die Entscheidung für den Stoff „Der Zauberer von Oz“ fiel wegen zweier Jubiläen: In diesem Jahr wird die wiederbelebte Junge Bühne zehn Jahre alt. Von Anfang an ist Akteurin Nina Rosenbohm mit dabei, und ebenso lang plädiert sie dafür, doch einmal den „Zauberer von Oz“ in den Spielplan aufzunehmen.

Die Hauptrollen sind bereits vergeben: Nina Rosenbohm spielt die Dorothy, Henrike Utsch mimt den Löwen, Elise Prêteux den Blechmann, und Janine Poppa wird als Hexe des Westens auf der Bühne stehen. Premiere für das neue Stück ist Anfang Dezember. Beibehalten wird dabei auch die Tradition, für einen guten Zweck zu spielen. Wer dabei bedacht werden soll, steht noch nicht fest.

Für die Inszenierung wird ein Duo verantwortlich sein: Ingrid Scholz und Ingo Löwen führen gemeinsam Regie. Für die Besetzung steht weitgehend das Ensemble des vrgangenen Jahres zur Verfügung. „Rückkehrerin“ Elise Prêteux habe man mit Freuden begrüßt, sagte Ingo Löwen, da sie exzellente künstlerische Fähigkeiten habe und auch zur Gestaltung des Bühnenbildes mit beitragen könne. Enorm wichtig sei es für das junge Ensemble, dass erfahrene „alte Recken“ wie Ralph Wheeler und Fritz Fassbender die Junge Bühne weiterhin unterstützten.