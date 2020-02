Neues Stadttor für die Altstadt - zwischen Reidemeister und Erotikland

Die Eingangssituation soll freundlicher gestaltet werden

+ © Kornau Abweisender Eindruck, Enge statt Großzügigkeit: Zwischen Laterne, Rondell und Hauswand quetschen sich zudem noch Fahrzeuge auf die Hochstraße. © Kornau

Lüdenscheid – Es war von Anfang an ein Kritikpunkt am Bild der Altstadt, als der Ist-Zustand aufgenommen wurde: „Entreesituationen und Empfangsräume in der Altstadt (sind) nicht ablesbar bzw. nicht angemessen gestalterisch herausgearbeitet“ steht in der Analyse zum Integrierten Handlungskonzept Altstadt Lüdenscheid.