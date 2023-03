Neues Projekt in Lüdenscheid will Familien und Alleinerziehende unterstützen

Bildungschancen eröffnen

+ © Schmidt Wollen das Projekt „Familien stärken Lüdenscheid“ umsetzen: Ulrike Kram (rechts), Lydia Leung und Timo Ziomkowski vom Jugendamt der Stadt, hier im sanierten Domizil am Laubaner Weg. © Schmidt

Sprachbarrieren, Anmeldeverfahren, Behördengänge – die Teilhabe am deutschen Bildungssystem kann bisweilen kompliziert sein. Ein neues Projekt soll Familien und Alleinerziehende nun dabei unterstützen.

Lüdenscheid – Besonders für Migranten, Geflüchtete und für Menschen, die in sogenannter Bildungsarmut leben und somit vielfach als benachteiligt gelten. Exakt um diesen Bevölkerungsgruppen zu helfen, soll nun ein Projekt greifen, das die Stadt Ende vergangenen Jahres an den Start gebracht hat. Der Arbeitstitel lautet „Familien stärken Lüdenscheid“. Günstig aus Sicht der Kommune dabei: Sie muss auf Jahre nur einen vergleichsweise geringen Anteil für die Realisierung des Angebots zahlen – den größten Batzen der Finanzierung übernehmen die Europäische Union und der Bund.

Drei Mitarbeiter des städtischen Jugendamts sollen der Maßnahme vor Ort Leben einhauchen: Timo Ziomkowski als Koordinator sowie Ulrike Kram und Lydia Leung als pädagogische Fachkräfte mit Zusatzausbildung als Elternbegleiterin. Im LN-Gespräch am Laubaner Weg 1a stellte das Trio am Mittwoch das neue Konzept vor. Dort – in einer sanierten ehemaligen Hausmeister-Wohnung – befindet sich der im Februar bezogene Projekt-Standort, wo Kram und Leung auch ihren Arbeitsplatz haben.

„Wir wollen Familien und Alleinerziehende unterstützen, die in unserem Bildungssystem noch nicht angekommen sind“ und die nicht wissen, welche Bildungschancen ihre Kinder haben. So umreißt Ziomkowski die Absicht der Initiative. Und ähnlich steht es auch in einer Info-Broschüre zum Projekt. Die Offerte soll dabei erklärtermaßen leicht zugänglich sein, damit jeder, der sie benötigt, auch nutzen könne.

Vermitteln und vereinfachen

Konkret wollen die Projekt-Gestalter Eltern und Kindern ein gegenseitiges Kennenlernen nebst informellem Austausch ermöglichen, die Lüdenscheider Bildungseinrichtungen und Förderangebote vorstellen, bei der Kita-Anmeldung helfen, Geflüchteten etwa aus der Ukraine oder Syrien Sprachkurse vermitteln, den Übergang von der Kindertagesstätte zur Grundschule flankieren und im Bedarfsfall auch mit zu Ämtern gehen. Die Liste ließe sich fortsetzen. Kurz: Es geht darum, den Familienalltag zu erleichtern. Dabei soll es auch eine Kooperation mit anderen Lüdenscheider Institutionen geben. So mit dem Mehrgenerationenhaus der Arbeiterwohlfahrt und dem Integrations- und Begegnungszentrum an der Parkstraße, weiß Ziomkowski.

Ein Herzstück der Projektarbeit ist dabei ein regelmäßiger offener Familientreff im Sitz am Laubaner Weg (» Info-Kasten), der laut Kram und Leung bereits sehr stark frequentiert sei. Nach Absprache kommen die beiden pädagogischen Fachkräfte aber auch zu den Familien nach Hause.

Die Stadt Lüdenscheid fungiert als Trägerin des Projekts, das auch an anderen Standorten in ganz Deutschland angelaufen ist. Für die Projektarbeit in Lüdenscheid sind Ziomkowski zufolge rund 120 000 Euro pro Jahr veranschlagt. 90 Prozent davon stammen aus Fördermitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) der Europäischen Union sowie des Bundesfamilienministeriums. Zehn Prozent – also rund 12 000 Euro – muss die Stadt stemmen. Das Projekt ist in einer ersten Phase zunächst bis 2025 befristet. Eine Fortsetzung bis 2028 gilt, so Ziomkowski, allerdings als recht wahrscheinlich.