Neues Innovationsteam beim Insta in Lüdenscheid: „Head of Innovation“ spricht über die Pläne

Von: Thomas Machatzke

„Innovation ist kein Selbstzweck“, sagt Dr. Armin Wulf, neuer „Head of Innovation“ bei der Insta GmbH. © Machatzke, Thomas

Dr. Armin Wulf ist neuer „Head of Innovation“ bei Insta. Im Interview spricht er über seine Pläne und die Herausforderungen seiner Arbeit.

Lüdenscheid – Der Lüdenscheider Unternehmen Insta steht für Innovationen, allen voran bei neuen Smarthome-Standards. Seit kurzem soll ein neuer „Head of Innovation“ diese Innovationen vorantreiben.

Der 36-jährige Dr. Armin Wulf ist seit 2019 bei Insta tätig, war zunächst Softwarearchitekt in der Abteilung „Systems Architecture“ bei Insta, in der er sich um Aufgaben in der Frühphase der Projekte kümmerte. Zuvor leitete er eine Forschungsgruppe im Bereich Multimediale Systeme beim Informatik-Centrum Dortmund.

Wulf promovierte zwischen 2012 und 2020 an der Technischen Universität in Dortmund. Er wurde mit dem Deutschlandstipendium der Caspar-Ludwig-Opländer-Stiftung ausgezeichnet, hat zudem zahlreiche wissenschaftliche Schriften veröffentlicht. Wulf, der in Kamen geboren ist, lebt mit seiner Frau und seinen zwei Kindern in Hamm.

Im Gespräch mit Thomas Machatzke schaut er auf seine neue Aufgabe als Leiter des Innovationsteams bei Insta.



Dr. Armin Wulf, Sie sind der neue Leiter des Innovationsteams des Unternehmens Insta – der „Head of Innovation“: Wo stehen Sie jetzt, wo wollen Sie hin?

Insta ist ein Unternehmen, das sich nicht erst seit heute durch Innovation definiert. Auch im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie gilt, dass wir uns ganz sicher immer neu erfinden müssen, um zu bestehen. Es ist kein Markt, auf dem man sich groß ausruhen kann.

Mit anderen Worten: Sie müssen immer die Ersten sein, die etwas Neues haben…

Das ist zumindest sehr förderlich, wenn man gute Geschäfte machen will. Dafür müssen wir schauen, wo es hingehen kann in der Zukunft. Da nenne ich das Thema Matter, bei dem wir zu den Early Adoptern gehören. Wir besetzen dort mit einem unserer Produkte eine Nische, in der wir die Ersten sind.

Erklären Sie uns Matter doch bitte einmal! Es ist ein Produkt der Smart-Home-Steuerung, wenn ich es richtig verstehe.

Matter ist, grob gesagt, der nächste Kommunikationsstandard. Was ist der große Unterschied zu dem, was es sonst gibt? Matter ist IP-fähig, die Kommunikation ist nativ IPv6. Damit habe ich ein breites Spektrum an Kommunikationspotenzial. Was das Vorhaben einzigartig macht, das ist die Größe der Player, die mitspielen: Apple, Google, Amazon. Die Ecosystem-Anbieter haben sich dort zusammengeschlossen und pushen nun einen Standard, bei dem man mitmachen kann. Das ist für mittelständische Unternehmen, wie wir eines sind, gleichzeitig eine Chance und eine Gefahr. Die Differenzierung geht flöten, wenn man standardisiert unterwegs ist. Gleichzeitig bietet es die Chance, einfach mitzumachen bei einem sehr großen System. Die Chance, die Kompatibilität zu haben.

Wulf: „Es geht darum, die Idee und Chance begreifbar zu machen“

Sie sprechen mit diesem System normale Eigenheimbesitzer an, oder?

Ja, mit dem System sind normale Eigenheimbesitzer angesprochen. Vor allem diejenigen, die bereits in den Smart-Home-Markt als Consumer eingestiegen sind. Nehmen wir als Beispiel eine Amazon-Alexa, die durchaus Verbreitung gefunden hat in Deutschland. All diese Smart-Speaker werden matter-fähig werden. Das bietet nicht mehr Features. Das bietet vor allem mehr Konnektivität und systemübergreifend mehr Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel Fernbedienungen, die vor zehn Jahren entwickelt worden sind, um einfach Lampen ein- und auszuschalten. Die können nun möglicherweise durch Matter viel mehr. Ich verbinde alles mit allem und schaffe damit neue Möglichkeiten. Jeder, der am Markt ist, muss sich bei einem Standard wie Matter überlegen: Kann ich es mir leisten, dort nicht mitzumachen? Wie weit muss ich meine Bestandssysteme schützen oder kompatibel machen? Es gibt für viele Bestandsprodukte einfache Möglichkeiten, schnell und gut dort mitzuspielen.

Matter gibt es seit einem Jahr?

Im November 2022 ist die erste Version 1.0 herausgekommen. Nun ist die Version 1.1 herausgekommen. Das Produkt, das wir als Insta anbieten, ist ein batteriebetriebenes Tastergerät, sprich ein Lichtschalter oder ein Schalter für Diverses. Gerade diese Sensoriken sind Mangelware. Das ist unsere Nische. Für die meisten matter-fähigen Geräte bemühe ich das Smartphone, um sie zu bedienen. Das ist für die interessant, die damit spielen wollen.

Jetzt kommt ein Aber...

Wenn man es einbauen will – man kennt das von sich selbst –, will man am Ende doch den Lichtschalter drücken und nicht das Smartphone herausholen. Damit haben wir ein Produkt getroffen, das einen klaren Use-Case hat. Damit sind wir mit einer der Ersten, wenn nicht sogar der Erste, der so ein Produkt matter-fähig hat. Das birgt natürlich auch Nachteile, den die Ecosysteme brauchen auch Implementierungen für ihre Apps. Produkte müssen unterstützt werden. Da gibt es Prioritätsreihenfolgen. Ein Beispiel: Einen Amazon-Support gibt es bisher nicht.

Wie ist die Reaktion des Marktes auf Matter gewesen? Ist diese Neuerung honoriert worden?

Es ist noch zu früh, das zu sagen. Der Markt beschreitet eine Orientierungsphase. Das Thema Matter ist mit viel Ankündigung gestartet. Nun zeigt sich, dass die Ecosystem-Betreiber voranschreiten und Implementierungen bringen. Aber: Viele haben erwartet, dass es schneller geht, sodass eine gesunde Skepsis existiert. Das merken wir auch bei den Anfragen. Im Business-to-Business-Konzept sind wir darauf angewiesen, dass derjenige, der das Produkt an den Kunden bringt, weiß, wie er das machen kann. Da haben wir festgestellt, dass wir viele Unternehmen stark unterstützen müssen zu verstehen, was Matter ist. Es geht darum, die Idee und Chance begreifbar zu machen.

Wulf: „Matter wird noch einige Jahre das große Ding sein“

Insta hat ein matter-fähiges Produkt entwickelt. Nun geht es darum, es populär für den Markt zu machen. Wird es parallel auch intern weiterentwickelt?

Ja, wir dürfen da nicht aufhören, es gibt für batteriebetriebene Geräte immer wieder Verbesserungen. Das ist Pflichtprogramm.

Wie darf ich mir das vorstellen? Die Entwicklungsabteilung hat das Produkt nun vorgestellt und ist immer dabei, Updates zu machen? Wie groß ist denn so eine Abteilung?

Matter ist tatsächlich etwas, das in der Vorentwicklungsabteilung entstanden ist. Deshalb sind wir schon länger am Thema Matter dran. So lange, dass es damals noch Projekt CHIP, also „Connected Home over IP“, hieß. Im Namen war da noch der Gedanke der Konnektivität vertreten. Da haben wir überlegt, was für Produkte wir anbieten und wie stark wir auf diesen Standard setzen wollen. Letztlich gilt für uns auch: Es ist ein Kommunikationsstandard von vielen. Da müssen wir schauen, wie wir uns platzieren. Wir sind initiativ in Vorleistung gegangen und bieten ein fertiges Produkt für unsere Kunden an. Natürlich muss das weiterentwickelt werden, denn niemand will Schnee von gestern kaufen.

Insta steht für Innovation, für Produkte, die beim Kunden gut ankommen und gerne konsumiert werden. Nun haben Sie Ihr matterfähiges Produkt auf dem Markt. Ist in Ihrem Kopf schon jetzt die Innovation, die dann vielleicht in fünf Jahren ganz neu auf den Markt kommen könnte?

Das muss ja so sein. Aber es wird sicherlich nicht so eine Bombe geben wie im Moment mit Matter. Matter wird noch einige Jahre das große Ding sein. In der Vorentwicklung und Innovationsabteilung ist aber schon ein Haken dran. Da bearbeiten wir auch schon andere Themen. Ein Beispiel: Wir haben zuletzt teilgenommen am Forschungsprojekt foresight, gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Da geht es um intelligente Sensorik und KI-gestützte Sensorik. Es geht darum, auf einer Sensorplattform mehr zu bieten als ich an physischen Sensoren da habe. Das bedeutet: Ich habe eine KI, die mir einen virtuellen Sensor gibt.

Haben Sie ein Beispiel?

Die FH Dortmund hat einen Aktivitäts-Prognose-Sensor gebaut. Der kann unterscheiden, ob gerade gearbeitet oder gerade das Fenster geöffnet wird. Wir bei Insta haben einen Fensteröffnungssenor implementiert, der auf Basis eines KI-Modells anhand des CO2 -Gehalts der Luft und der Temperatur überprüft, ob ein Fenster geöffnet worden ist oder nicht. Da zeigt sich, dass man einiges mit der KI machen kann. Das ist ein Thema, das weiter in die Zukunft gedacht ist als nur ein halbes Jahr oder Jahr. Sensorik ist ein Thema, bei dem viele Potenziale zu heben sind. Da wird auch von Insta etwas kommen, gerade was die Multisensorplattformen angeht. Im Bereich der Sensorik wird’s für uns in der Innovationsabteilung weitergehen.

Die Firma Insta steht seit mehr als 50 Jahren für Innovationen, hat inzwischen mehr als 500 Mitarbeiter. © Insta

Wie groß ist denn Ihre Innovationsabteilung?

Mit mir sind wir sechs Personen. Es sind drei Entwicklungsingenieure und zwei Innovations- und Technologiemanager. Wir entwickeln in der Abteilung Prototypen bis hin zu Vorprodukten. Nebenbei betreiben wir Technologie-Beobachtung: Was sind die Trends? Wo geht es hin? Daraus leiten wir Aktivitäten für uns ab. Dort, wo wir Chancen für Produkte sehen, wollen wir Vorerfahrungen gesammelt haben. Wenn wir zu dem Schluss kommen, dass dies oder das eine gute Geschäftsidee ist, wollen wir als Innovationsabteilung dazu schon etwas in der Schublade liegen haben.

Es geht immer um Zeit, also darum, vor den anderen zu sein…

Ja. Es geht immer darum, der Erste zu sein.

Qualität ist dabei aber auch ein Muss…

Qualität ist für den Kunden ganz relevant. Das ist ein Gedanke, der mitspielt beim Entwickeln von Prototypen. Aber das, was in der Schublade liegt, ist noch nicht das Endprodukt. Damit wissen wir nur, wie es geht, und können daraus qualitativ hochwertige Produkte entwickeln.

Das klingt ja nun hochinteressant. Mit dem Kopf ist man immer schon mitten in der Zukunft, darf kreativ sein. Ist das genau der Traumjob, oder frustriert es einen auch, wenn Dinge nicht so vorangehen?

Das macht es auf jeden Fall reizvoll. Man darf nicht so viel Trennungsschmerz mitbringen, weil man viele Dinge macht, die hinterher nicht groß werden. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass es sein kann, dass Dinge sehr groß werden. Dann hat man sehr viel Freude an dem, was man gerade macht. Aber man muss auch Abschied nehmen können von dem, was man gemacht hat, und offen sein für neue Dinge. Man darf sich nicht zu sehr in die Dinge verlieben, die man macht.

Wulf: „Von allen Jobs, die es bei Insta gibt, ist es der, den ich mir aussuchen würde“

Wie ist Ihr Werdegang bei der Insta GmbH?

Angefangen habe ich 2019 als Software-Architekt in der Abteilung Systems Engineering. Dort habe ich die Entwicklungsabteilung von anderer Warte kennenlernen dürfen. Meine Arbeit lag später im Produktprozess. Nun ist mein Schwerpunkt weiter nach vorne verlagert. Produkte leben von Hardware-Kompetenz, aber Software wird ein immer größeres Thema. Der Schwerpunkt wandert Richtung Software. Da erfolgt viel Umdenken. In der Vergangenheit waren Produkte irgendwann fertig, man musste nicht mehr viel ändern. Heute müssen Produkte mantained, also gepflegt und gewartet, werden. Der Lebenszyklus erhält Einklang ins Produkt. Mein Software-Hintergrund ist da ein Vorteil.

Sie sind seit März Leiter der Abteilung. Wie fällt Ihre erste Zwischenbilanz aus? Ist es der Traumjob?

Man darf sehr kreativ sein. Innovation ist aber kein Selbstzweck. Insta ist angewiesen auf Innovation, aber wir dürfen es nicht mit Spielen verwechseln. Der wirtschaftliche Gedanke muss immer dahinter stehen. Der Traumjob würde alle diese wirtschaftlichen Themen ausblenden. Man dürfte einfach nur im Technologiepark schwimmen und das machen, wozu man Lust hat. Aber diesen Job gibt es nicht. Und es ist auch gut, dass es ihn nicht gibt. Mein Job kommt da nah heran. Von allen Jobs, die es bei Insta gibt, ist es der, den ich mir aussuchen würde!

Dr. Wulf, vielen Dank für das Gespräch!

Das ist die Insta Elektro GmbH

Mit Pioniergeist haben sich vor mehr als 50 Jahren die Schalter- und Systemhersteller Berker (Schalksmühle), Gira (Radevormwald) und Jung (Schalksmühle) zu einer Mittelstandskooperation zusammengeschlossen, um Synergien zu nutzen und Wissen zu bündeln.

Das Baby, das 1970 geboren wurde, war die Insta Elektro GmbH. Seitdem sucht die Geschichte der Insta ihresgleichen. Der Firmenverbund aus Gira, Jung und Insta funktioniert bis heute und setzt gemeinsam Jahr für Jahr neue Maßstäbe in Sachen Haus- und Gebäudeautomation sowie der Smarthome-Standards von Morgen.

Darüber hinaus nutzt man bei Insta das große Know-How im Bereich der Entwicklung und Produktion von Elektronik, um Kunden aus verschiedensten Branchen zu befähigen, mit erfolgreichen Produkten den Markt zu erobern.

Rund 500 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen, das an der Hohen Steinert zu Hause ist.