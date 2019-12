Neues griechisches Restaurant eröffnet in der Altstadt von Lüdenscheid

Stressig war’s am Ende, aber auch getragen von Vorfreude auf die neue Aufgabe: Am Freitag hat Georgios Iliadis nach gründlicher Renovierung sein kleines, aber feines Restaurant Palia Poli am Graf-Engelbert-Platz eröffnet. Der Grieche hat langjährige Gastronomie-Erfahrung in Lüdenscheid und stellt sich jetzt mit seinem Team in Küche und Service – im Bild Sohn Kosta und Diana Rutkowski – der Herausforderung. Die ersten Gäste kamen pünktlich zur Öffnung um 17 Uhr und suchten in der griechischen Weinkarte, bei den Mezedes (Vorspeisen) und Kreas (Fleisch vom Grill) nach ihren neuen Favoriten. Montags ist Ruhetag im 32 Plätze bietenden Palia Poli. Der Name bedeutet Altstadt.