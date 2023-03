Neues Eiscafé in Lüdenscheid mit „Eisprofi aus Mailand“

Von: Thilo Kortmann

Die beiden Angestellten Sousa Martins und Danilo Fernandez unterstützen den Mailänder „Eisprofi“ am Rosengarten. © Thilo Kortmann

Ein „Eisprofi aus Mailand“ kommt bald nach Lüdenscheid. Kein Aprilscherz, ab dem 1. April belebt er ein Lokal, das lange Zeit leer stand.

Lüdenscheid - „Mailand oder Madrid. Hauptsache Italien“, so lautet ein bekanntes Zitat von Fußballer Andy Möller. Mailand wird bald auch für Lüdenscheid interessant, denn künftig wird ein aus der italienischen Metropole stammender „Eisprofi“ seine süßen Kreationen anbieten. Und das an einem Ort, der lange Zeit leer stand.

Il Duomo Milano

Ab dem 1. April wird aus der ehemaligen Gelateria Rialto an der Jockuschstraße 1 das neu Eiscafé Il Duomo Milano, das neben dem L’Aperitivo für mediterrane Stimmung am Rosengarten sorgen wird. Damitwird der Mailänder Gastronom für eine Wiederbelebung für eben das Lokal, das lange leer stand. Mit einer Terrasse, die jetzt schon lange ungenutzt blieb.



Unser Chef ist ein richtiger Eisprofi aus Mailand. Dort betreibt er bereits schon ein Café.

Zwischenzeitlich wurde das Rialto nach einer Renovierung wiedereröffnet. Zuletzt führte es ab Januar 2020 Jasmin Schmidt zusammen mit ihrem Lebensgefährten Georgios Gesiopoulos. Beide waren bereits seit Jahren in der Gastronomie tätig und auch im Eiscafé Rialto angestellt. Doch dann kam Corona und damit das erneute Aus des Eiscafés. Das Lokal gegenüber desstand wieder leer. Zwischenzeitlich stand es auch zum Verkauf.



Dolce Vita am Rosengarten

Jetzt kommt es zum Mailänder Frühlingserwachen an der Jockuschstraße, gegenüber des ebenfalls erst kürzlich neu eröffneten Brauhauses Hopfen & Salz. Mit dem Milano-Ableger soll wieder so richtig Dolce Vita in das orangefarbene Haus einkehren. Dass das klappt, dafür spricht die Herkunft des Betreibers: Der Gelateria-Nachfolger komme direkt aus Mailand, dort betreibe er bereits ein Lokal, sagt Mitarbeiterin Sousa Martins. Und „unser Chef ist ein richtiger Eisprofi aus Mailand. Dort betreibt er bereits schon ein Café“, fügt Mitarbeiter Danilo Fernandez, der aus Brasilien stammt, hinzu.



Mailänder Frühlingserwachen

Die beiden Milano-Mitarbeiter Danilo Fernandez und Sousa Martins können es kaum noch erwarten, das neue Eiscafé zu eröffnen. Doch noch ist Frühlingsputz angesagt, noch werden letzte Renovierungsarbeiten vollzogen, noch wird die Terrasse am Rosengärtchen bereit für den Frühling gemacht. Und noch zeugt der alte Name Gelateria Rialto vom ehemaligen Vorgänger, der allerdings schon viele Jahre fort ist aus dem markanten Eckbau mit Terrasse.

Die beiden Mitarbeiter, die bald die Milano-Gäste bedienen werden, servieren künftig nicht nur hausgemachtes Eis, sondern viele andere italienische und auch brasilianische Spezialitäten, alles hausgemacht. Es werde zudem Salate und Antipasti geben. Die Öffnungszeiten des neuen Eiscafés Il Duomo Milano sollen täglich von 9 bis 21 Uhr sein.