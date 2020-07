Neues Einkaufszentrum in Lüdenscheid: Eröffnungstermin steht fest

Neubauten sind jetzt bezugsfertig

+ © Nougrigat Der neue Edeka-Markt in Brügge ist bezugsfertig. Jetzt werden die Möbel geliefert. © Nougrigat

Lüdenscheid - Der Bau ist abgeschlossen, jetzt geht es an den letzten Schliff. Der neue Edeka-Markt in Brügge soll am Donnerstag, 20. August, eröffnen, wie Markt-Chef Kai Kantimm berichtet. Der Zeitplan sieht gut aus.