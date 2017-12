Neues Domizil für Naturschutz

Hof im Oelken erworben / Umfangreiche Umbauarbeiten notwendig.

+ © Bernd Eiber Ein Lernort „Natur und Landschaft“ (die Außenaufnahmen stammen aus September) soll im Oelken entstehen. - Fotos: Eiber © Bernd Eiber

Lüdenscheid - Es passt wie ein fehlendes Puzzleteil in eine malerische Landschaft: Das Naturschutzzentrum (NZ) Märkischer Kreis wird in die Nähe des Stillekings auf einen Hof im Oelken umziehen. Für den Erwerb der Liegenschaft kapitalisiert der Kreis die Miete für den bisherigen Standort am Grebbecker Weg. Der Kaufvertrag wurde Ende vergangener Woche unterzeichnet. NZ-Geschäftsführer Hans Obergruber hält das Objekt für eine „optimale Lösung“.