"Walk and Talk": Laufen und Reden gegen Erkrankung

P2P-Kraftwerk und Turboschnecken

+ © Görlitzer Die Gruppe P2P-Kraftwerk und die Turboschnecken laden zur neuen Gruppe „Walk and Talk“ ein. © Görlitzer

Lüdenscheid - Wer an einer psychischen Erkrankung leidet, zieht sich oft zurück, mag weder raus gehen, noch Kontakte pflegen. Dass aber genau dies ganz wichtig ist, um mit der Erkrankung umgehen und mit ihr leben zu können, wissen die Mitglieder der Gruppe P2P-Kraftwerk. Sie sind selbst Betroffene und wollen mit ihrer Erfahrung anderen Menschen helfen. Deshalb haben sie gemeinsam mit den Turbo-Schnecken ein neues Angebot entwickelt: Unter dem Motto „Walk and Talk“ startet am Donnerstag, 13. September, jeweils um 17 Uhr eine Lauf-Gruppe, Treffpunkt ist an Haus 5 des Klinikums Hellersen.