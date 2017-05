Besichtigung von Steinbruch und Deponie

Michael Sasse, Johannes Moddemann und Norbert Ivenz-Gaul stehen während der Führung am Rande der Deponie.

Lüdenscheid - Norbert Ivenz-Gaul, Betriebsleiter der Abfallentsorgungsanlage Lösenbach GmbH (AEL), hat zum Auftakt eines neuen Angebots zwei Besuchern die Deponie an der Lösenbacher Landstraße (Abzweigung „Zum Brauberg“) gezeigt.

Führungen bietet das Unternehmen ab sofort von Mai bis September an jedem dritten Donnerstag im Monat für jeweils 18 Personen an.

Michael Sasse und Johannes Moddemann zeigten sich beim Blick in die Tiefe beeindruckt – denn die Deponie für Bau- und Abbruchabfälle wird von der AMK Abfallentsorgungsgesellschaft des Märkischen Kreises und der Basalt AG im Steinbruch der Basalt AG betrieben.

Anmeldungen möglich

Während aus dem Steinbruch noch etwa zwei Jahre lang Grauwacke für den Straßenbau gewonnen und verkauft werde, nehme die AEL jährlich mehr als 100 000 Tonnen Abfall an, erklärte Ivenz-Gaul. Dazu gehörten Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik sowie in einem kleinen Bereich auch asbesthaltige Baustoffe. In rund 35 Jahren werde der Steinbruch verfüllt sein.

Interessierte können sich unter Tel. 0 23 71 /4 30 11 42 bei der AMK für die nächste Führung anmelden – die findet wegen Fronleichnam nicht am dritten Donnerstag, sondern am 29. Juni statt.