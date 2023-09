Neues Angebot: Ab sofort kostenloses Trinkwasser im Stern-Center

Im Stern-Center können Kunden ab sofort gratis Trinkwasser aus einem Spender zapfen. © Cedric Nougrigat

Die Lüdenscheider Stadtwerke und die Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH (LSM) haben in Kooperation jetzt einen Wasserspender im „Klein Oho!“-Shop aufgestellt. Kunden können sich daran ab sofort gratis erfrischen.

Das Trinkwasser in Lüdenscheid zählt nachweislich zu den qualitativ hochwertigsten – nicht nur in der Region, sondern sogar deutschlandweit. Nun haben Kunden des Stern-Centers in Lüdenscheid ab sofort auch die Möglichkeit, das gesunde „Lebensmittel Nummer eins“ während der Öffnungszeiten kostenlos zu zapfen und zu genießen, heißt es in einer Mitteilung der Lüdenscheider Stadtwerke.

Am Montag nahmen Stadtwerke Lüdenscheid Geschäftsführer Volker Neumann und Phillip Nieland, Geschäftsführer des Lüdenscheider Stadtmarketings (LSM), den neuen Wasserspender in den Räumlichkeiten des „Klein Oho!“ im Stern-Center offiziell in Betrieb. Der Wasserspender wurde im Rahmen der engen Kooperation angeschafft und vor Ort installiert.

„Das Lüdenscheider Trinkwasser erfreut sich aufgrund seiner hohen Qualität großer Beliebtheit. Es war uns ein besonderes Anliegen, nun auch einen festen Wasserspender für den kostenfreien Genuss unseres hochwertigen Produkts in Lüdenscheid zu schaffen“, so Volker Neumann. Phillip Nieland ergänzt: „Die Stadtwerke Lüdenscheid hatten zuvor bereits zwei Mal auf den Bautz-Festivals eine ‚Wassertankstelle‘ aufgebaut und dort die Besucher kostenfrei mit dem hochwertigen und gesunden Lüdenscheider Trinkwasser versorgt. Nun steht mit dem neuen Wasserspender im Stern-Center auch eine dauerhafte Zapfstelle zur Verfügung, die den Besuchern gerade bei warmen Temperaturen eine kostenlose Erfrischung verschafft.“

Die offizielle Inbetriebnahme des neuen Wasserspenders im „Klein Oho!“ im Lüdenscheider Stern-Center durch Stadtwerke Lüdenscheid Geschäftsführer Volker Neumann (links) und Phillip Nieland, Geschäftsführer LSM. © Stadtwerke Lüdenscheid

Jeder Interessierte kann mit seine eigenen Wasserbehältnissen im „Klein Oho!“ das Trinkwasser abzapfen und darüber hinaus auch noch nachhaltige Glasflaschen in einer speziellen Sonderauflage der Stadtwerke Lüdenscheid kaufen. Diese sind direkt im „Klein Oho!“ zum Preis von 5 Euro pro Stück erhältlich.