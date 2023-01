Neuerung bei Müllabfuhr: Viele stellen die falsche Tonne raus

+ © Cedric Nougrigat Zum Jahresstart stellen viele Lüdenscheider noch die falschen Tonnen an den Straßenrand. © Cedric Nougrigat

Der STL-Entsorgungskalender für 2023 sorgt mit einer wesentlichen Neuerung bei der Abholung von Papier- und Plastikmüll bislang vielerorts noch für Unklarheiten.

Lüdenscheid – Der Entsorgungskalender des Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetriebs Lüdenscheid (STL) für das Jahr 2023 enthält eine wesentliche Neuerung im Vergleich zu den Vorjahren: Papiermüll und Gelbe Säcke / Tonnen werden aus Effizienzgründen nun nicht mehr einheitlich abgeholt, sondern alle 14 Tage im Wechsel. Das scheint vielerorts noch für Verständnisprobleme zu sorgen.

„Seit dem Jahreswechsel bemerken wir vermehrt die falschen Tonnen am Straßenrand“, sagt Werkleiter Andreas Fritz. „Macht ein Anwohner den Fehler, ziehen die Nachbarn häufig nach.“ Zur Erinnerung: Die Abholung von Papiertonnen und Gelben Säcken / Tonnen erfolgt auch weiterhin alle vier Wochen – anders als bisher aber nicht mehr einheitlich. Der STL hat die Straßen im Stadtgebiet in die Bezirke A und B unterteilt.

Wird in Bezirk A der Papiermüll abgeholt, werden in Bezirk B die Gelben Tonnen geleert. Zwei Wochen später dreht sich das Ganze um. Der jeweilige Bezirk lässt sich einem Straßenverzeichnis entnehmen. Darin wird auch der Wochentag genannt, an dem die Tonnen geleert werden. Wichtig: Dieser Tag gilt – wie gewohnt – für alle Abfallbehälter im jeweiligen Rhythmus, also auch für Bio- und Hausmüll. Diese werden in der Regel alle zwei Wochen abgeholt.

Hier gibt‘s den Kalender

Die Entsorgungskalender inklusive Straßenverzeichnis liegen beim STL und im Rathaus aus. Alternativ können sie auf der STL-Webseite heruntergeladen werden. Auch ein „Abfallnavi“ gibt es dort, welches anhand von Wohnort und Abfallsorte die relevanten Termine nennt. Dies ist auch mit der STL-App möglich, die auch eine Erinnerungsfunktion besitzt.