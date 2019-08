Neueröffnung am Montag, 2. September im Sanitätshaus Emmerich Knapper Straße 31

+ Neueröffnung der Salzgrotte Lüdenscheid © Lüdenscheider Nachrichten Entspannung im Alltag und die wohltuende Kraft der heilenden Meeresluft bieten die Salzgrotte und die Soleoase, die am Montag im Sanitätshaus Emmerich neu eröffnen. Gesundheitsfördernde Mineralien können in der Salzgrotte aufgenommen werden. In de Soleoase wirkt künstlich erzeugtes Meeresklima wie eine Intensivkur.

+ Neueröffnung der Salzgrotte Lüdenscheid © Lüdenscheider Nachrichten

Die für die Salzgrotte und Soleoase am ehemaligen Standort Sternplatz ausgestellten Gutscheine und Karten sind auch am neuen Standort im Sanitätshaus Emmerich an der Knapper Straße gültig!

Öffnungszeiten :

Montag bis Freitag: 8.30 - 13 Uhr (Salzgrottensitzung 9 -12 Uhr)

Montag bis Donnerstag: 14 -18.30 Uhr (letzte Salzgrottensitzung 17 Uhr)

Freitag: 14 – 18 Uhr (letzte Salzgrottensitzung 17 Uhr)

Samstag: 9-13 Uhr (letzte Salzgrottensitzung 12 Uhr)

Letzte Soleoase: je 20 Minuten vor Geschäftsschluss

Weitere Informationen unter: www.salzgrotte-luedenscheid.de