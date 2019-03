Neueröffnung in Lüdenscheid: Die ersten Gäste bestellen All-you-can-Eat

Lüdenscheid - Seit Freitagmittag waren die ersten Tische am Sternplatz belegt und jede Menge frisch gerollte Sushi-Variationen gingen über die Theke.

Wie angekündigt öffnete das Japan-Restaurant „Tokyo Sushi & Grill“ pünktlich am Freitag in den ehemaligen Räumen des Cafés Zuccaba am Sternplatz seine Türen. Und lockte bereits am ersten Tag viele Gäste an.

Sowohl mittags als auch abends können die Gäste ab sofort täglich zwischen den rund 140 kleinen Portionen wählen. Darunter nicht nur Sushi, sondern auch jede Menge Gegrilltes, Fleisch, Fisch und Gemüse.

Neueröffnung: Tokyo Sushi & Grill in Lüdenscheid Zur Fotostrecke

Bestellt werden die Gerichte zum Festpreis oder einzeln über ein Tablet und dann frisch zubereitet an den Tisch gebracht. Ein Büfett gibt es nicht.

Ab April wird Familie Xu außerdem die Außengastronomie öffnen. Und: Der Thekenbereich im Erdgeschoss bleibt den ganzen Tag - auch über die Mittagszeit - geöffnet.