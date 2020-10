Neueröffnung Lammfelltrend: Jetzt wird es kuschelig im MK

Bozena Zielonka bietet ihre Lammfelle nun auch in ihrem eigenen Laden an.

Kuschelige Lammfelle gibt es nun auch in Lüdenscheid zu kaufen.

Lüdenscheid - Der Lammfelltrend an der Heedfelder Straße 30 hat eröffnet. Inhaberin Bozena Zielonka bietet in ihrem Fachgeschäft Bekleidung, Taschen, Decken, Hausschuhe, Tagesdecken, Kissen, Dekorationen, Spielzeug und mehr an.

„Alle Produkte sind auf Naturbasis und wurden in Handarbeit hergestellt“, versichert die Inhaberin. Die Produkte, die größtenteils aus Lamm- und Schafsfellen bestehen, stammen aus einer Gerberei, die ohne chemische Zusätze produziert, und werden von Zielonka handverlesen.

Seit 2017 vertreibt sie bereits die Waren. Bisher wurden sie auf Messen und Handwerkermärkten angeboten, und „ab sofort auch in meinem kleinen, aber feinen Laden“.