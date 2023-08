Neuer Standort in Lüdenscheid: Das Abenteuerland ist eröffnet

Kita zieht um

+ © Carolina Ludwig Die „Magische Bucht“ ist einer der zwei neuen Gruppenräume. © Carolina Ludwig

Boxen packen und beschriften, Spielzeuge sortieren und frisch renovierte Räume einrichten – ein Umzug ist ein besonderes Erlebnis. Ein Umzug mit einem ganzen Kindergarten ist noch mal eine ganz andere Nummer. Für das Team der Johanniter-Kita Abenteuerland war es eine spannende und bereichernde Erfahrung, wie Einrichtungsleiterin Katharina Chluba am zweiten Tag in den neuen Räumen an der Brüderstraße 25 und 27 erzählt.

Lüdenscheid – „Es wurde viel Hand in Hand gearbeitet. Das hat das Team zusammengeschweißt“, glaubt sie. Praktisch ist das vor allem, da das Team innerhalb eines Jahres nicht nur von elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf 20 Menschen angewachsen ist, sondern zusätzlich seit dem an zwei Standorten arbeitet. Nach einem Jahr in der ehemaligen Kita Louise Scheppler an der Mittelstraße fand nun vor knapp einer Woche die Schlüsselübergabe statt – diesen Montag konnten dann die ersten Kinder einziehen.

Und die haben fleißig mitgeholfen: „Sie haben Umzugskartons gepackt, mit ihren eigenen Dingen, ihren Jacken und Turnsachen und sie hier wieder ausgepackt“, erzählt Chluba. Besonders für die großen Kinder sei das eine spannende Erfahrung gewesen. Noch seien aber nicht alle der 32 Drei- bis Sechsjährigen eingezogen, die nun in zwei teiloffenen Gruppen, wenige Hausnummern entfernt von dem ersten Abenteuerland-Standort an der Brüderstraße spielen, toben und lernen werden.

+ Im Außenbereich wurde das Saatgut vertauscht – die Gärtner müssen noch nachbessern. © Ludwig, Carolina

2013 wurde das Mehrfamilienhaus der Lüwo mit der Hausnummer 41 bereits zur Kita umgebaut, genau zehn Jahre später folgte jetzt der Einzug in den Erweiterungsbau. Die Arbeiten übernahm laut Katharina Chluba die Lüdenscheider Wohnstätten AG, mit dem Architekten habe aber auch das Kita-Team eng zusammengearbeitet und seine Wünsche und Anforderungen eingebracht. „Es ist eigentlich alles neu, bis auf die Grundmauern“, erzählt die Einrichtungsleitung. Wände wurden eingerissen, die Verbindung zwischen den Hausnummern 25 und 27 hergestellt, langlebige Böden und Tapeten angebracht und ein Aufzug gebaut – der neue Standort ist komplett barrierefrei, wie Chluba bestätigt. Für die beiden Gruppen gibt es nun die Räume „Zauber-Dschungel“ und „Magische Bucht“, jeweils mit Nebenräumen, einen Bewegungsraum, ein Kindercafé, Badezimmer und Spielanlagen im Außenbereich. Benutzt werden darf der allerdings noch nicht – die Gärtner haben das Saatgut verwechselt: Statt Gras sind Disteln und andere Pflanzen gewachsen. „Das wird jetzt noch nachgebessert“, sagt Chluba.

+ Die ersten Stiefel hängen bereit. © Ludwig, Carolina

Von den neuen Räumen können sich bei dem großen Jubiläums- und Einweihungsfest am Samstag, 5. August, von 13 bis 17 Uhr nicht nur die aktuellen und ehemaligen Kita-Kinder und ihre Familien überzeugen, auch die gesamte Nachbarschaft ist eingeladen – als kleines Kennenlernen, denn an der Brüderstraße wird eine Zertifizierung als Familienzentrum angestrebt, wodurch die neuen Räume auch für alle Kinder und Familien der Umgebung geöffnet und verschiedene Angebote gemacht werden können. „Das wird spannend“, ist sich Katharina Chluba sicher.