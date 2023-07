Neuer Platz nach Hochwasserschäden - doch noch fehlt etwas

Von: Thomas Machatzke

Schon im November kamen viele Zuschauer zum ersten Spiel auf dem neuen Kunstrasen. Am Samstag soll offiziell Platzeröffnung gefeiert werden in Winkhausen. © Machatzke, Thomas

Der Samstag ist für TuRa Brügge ein besonderer Tag: Mit einem Freundschaftsspiel des Kreisliga-B-Teams gegen den Kiersper SC will der Platzhirsch den neuen Kunstrasenteppich der Sportanlage Winkhausen nun auch offiziell einweihen (Anstoß 15 Uhr).

Lüdenscheid – Eine Platzeröffnung wird es werden mit einer Hüpfburg und einem ausgewiesenen Fußball-Kleinspielfest für Kinder und einem Picknick-Betrieb für Erwachsene. Die Sponsoren sind eingeladen, die Offiziellen der Stadt auch. Reden wird es geben. „Aber nicht zu viele und nicht zu lang“, sagt Jens Frank, Vorsitzender des Turn- und Rasensportvereins aus dem Vorort.

Eigentlich ist der Platz schon seit November 2022 wieder in Betrieb. „Aber im November ist es schwierig mit einer Einweihung“, sagt Frank. Beim ersten Spiel gegen den TuS Ennepe III waren trotzdem viele Zuschauer gekommen. Auch deshalb, weil die Sonne gestrahlt hatte zum freudigen Anlass fast eineinhalb Jahre nach dem verheerenden Hochwasser, das die Plastikwiese zerstört hatte. Beim Aufbau haben viele geholfen, viele Spender. Zum Beispiel der Kreisfachverband Fußball Altmark-Ost aus Sachsen-Anhalt, der 5181 Euro gesammelt und zum Wiederaufbau ins Sauerland gebracht hatte. Die Kicker aus dem Osten hatten eigentlich zur Eröffnung kommen sollen, doch es hat terminlich nicht gepasst. Deshalb ist nun der Nachbar aus Kierspe da, auch der hatte spontan Geld für den Wiederaufbau gespendet.



Das Ergebnis des Aufbaus, der 655 000 Euro (zu 100 Prozent Landesmittel aus der Richtlinie Wiederaufbau NRW) gekostet hat, können sich die Zuschauer nun am Samstag anschauen. Die neue Plastikwiese ist sandverfüllt und fester im Boden verankert als die Plastikwiese, die es im Juli 2021 zerlegt hat. Die Ballfangzäune sind auch neu. Am Wehberg soll demnächst auch diese Generation von Kunstrasen mit Sandverfüllung neu verlegt werden. Aber nun gut: Viele Fußballer haben seit November Station gemacht in Winkhausen, wo neben TuRa Brügge auch der FC Maroc, der FC Portugues und die Frauen des FFC Lüdenscheid trainieren und ihre Heimspiele austragen.



Und dazu kommt montags auch noch das Training des DFB-Stützpunkts in Winkhausen, einer Dependance des Nattenbergs. Viele Fußballer, die hier zu Hause sind. Deshalb hatte die Stadt bereits im November fest zugesagt, die durch das Hochwasser weggeschwemmte kleine Hütte, in der der Stützpunkt bis zum Sommer 2021 seine Bälle und Trainingsmaterialien untergebracht hatte, durch einen neuen Container zu ersetzen.



„Den Container gibt’s aber noch nicht, den hat die Stadt noch nicht bestellt. Die Utensilien vom Stützpunkt und den anderen Vereinen lagern noch in unserem Vereinsheim unterm Dach, da reicht der Raum fast nicht aus“, sagt Jens Frank, „genauso ist auch die versprochene Pflasterung des Bereiches, auf dem die Tore für den Schülerfußball gelagert werden sollen, noch nicht umgesetzt.“



Auch das hatte die Stadt im November in Aussicht gestellt. Zur Platzeröffnung ist man zwar bei den Grünanlagen etwas weiter gekommen, ansonsten aber sieht’s noch aus wie im November. Das heißt: Gut sieht’s aus in vielen Bereichen, aber fertig ist der Platz zur Eröffnung noch nicht.