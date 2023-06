Neuer Oberstadt-Standort der Tanzschule S: „Im August sind wir hier drin“

Von: Susanne Kornau

Altstadtstandort mit Perspektive. © kornau

Neue Fenster fürs Alte Capitol signalisieren nach außen: Es geht voran mit der Verwandlung des einstigen Capitol-Kinosaals in eine moderne Tanzschul-Etage mit Flair. Der Terminplan ist eng, aber der Umzugstermin steht.

Lüdenscheid – Die Baustellenbeleuchtung ist schon mal stilecht: Die Scheinwerfer an den Traversen unter der dekorativen, schwarzen Kassettendecke tauchen in wechselnde Lichtfarben, was einmal Tanzfläche werden soll. Staubbedeckt, wie alles ist, ist klar: Es dauert noch, bis hier getanzt werden kann. Seitwärtsschritte sind allenfalls angebracht, um dem Material auszuweichen, das auf seinen Einsatz wartet. Dort liegen Schienen, mittendrin stapelt sich Dämmstoff, an die Ziegelwand gelehnt, warten kleine Fensterglas-Elemente auf ihren Einbau, mobile Gerüsttreppen stehen an Fenstern und Wänden, das Material für die Trockenbauer liegt bereit. Im Hintergrund wuchten derweil die Fensterbauer der Firma Quast aus Wenden-Hünsborn – vier Mann, vier Ecken – den zweiten Teil eines insgesamt vier Meter hohen Fensters in Position. Es wird hell und licht.

Mittendrin schwärmt Marc Tegtmeyer zwischen zwei Telefonaten von einer „tollen Lösung“ für einen Wandabschnitt. Der Baustellenabgeordnete des Teams Tanzschule S, die er gemeinsam mit Susanne Stadtmüller führt, ist überall und nirgends zugleich. Jetzt ist er gerade an der grünen Wand, die zunächst nur schwarz ist: Elemente mit reihenweise kleinen Töpfchen müssen noch mit genügsamen, ungiftigen Grünpflanzen gefüllt werden. Säckeweise Substrat liegt zu dem Zweck schon bereit, um den geeigneten Nährboden zu liefern. Eine ausgeklügelte Bewässerungstechnik sorgt später für ausreichend Feuchtigkeit. Auf einer Messe habe er das entdeckt, erzählt er – neben dem einzigartigen dekorativen Effekt sei die grüne Wand großartig als Schalldämpfer „und super fürs Klima“. Eindrucksvolle 4 x 1,80 Meter groß ist die Fläche; die Pflänzchen würden, erzählt er, abhängig vom Sonnenlicht zeitweise zusätzlich beleuchtet, gerade im Winter. Fürs Klima gibt’s ohnehin „was eben geht“: eine Wärmepumpe, Photovoltaik auf dem Dach, energieeffiziente Fenster, intelligent gesteuerte, automatisierte Abläufe dank Bus-Technik. Für natürliche Beschattung sorgt die Natur – durch Bäume seitlich am Gebäude.

Druck und Zuversicht

Es ist ein Komplettprojekt, die Sanierung des Alten-Capitol-Gebäudes, die seit ein paar Monaten auf Hochtouren läuft. „Im August sind wir hier drin“, sagt er, denn das mehr als 20-köpfige Tanzschul-Team muss raus aus dem bisherigen Standort an der Humboldtstraße. Die erste Veranstaltung an der Wilhelmstraße 56 ist bereits gebucht. Der Druck ist da, aber ebenso die Zuversicht, dass es termingerecht gelingen wird. Die einzelnen Gewerke greifen gut ineinander, die Einsätze der überwiegend heimischen Handwerker sind eng getaktet, der Ablaufplan gesetzt. Als Nächstes sind die Stahlbauer in ihrem Element.

Die grundlegende bauliche Umgestaltung von Teilbereichen gehört ebenso dazu wie das Hervorheben dekorativer Akzente, zu denen man getrost auch die dominanten Klinkermauern zählen darf, die den Loft-Charakter der großzügigen Etage noch verstärken. Die Klinker-Wände können dankt einer diffusionsoffenen Beschichtung atmen, außerdem rieseln so weder Steinchen noch Fugenstaub aufs künftige Eichenparkett. Jetzt steht der Tischler in den Startlöchern. Es muss noch eine neue Treppenanlage für den Aufgang in die erste Etage her, die Sanitäranlagen stehen auf dem Plan, der Boden wartet – es wird nicht langweilig. Tegtmeyer selbst bereitet „nach Kräften“ vor, was er kann, bohrt Löcher für Steckdosen, behält den Überblick über kilometerweise Schläuche und Kabel – und holt schon mal eine Runde Kaffee für alle im Einsatz. Er ist froh und glücklich, dass ihm sein Team dafür den Rücken freihält.

Das alles funktioniert auch deshalb gut, weil die zeitnahe Abstimmung mit der Stadt inzwischen reibungslos laufe: „Für die Unterstützung des Bauamtes bin ich richtig dankbar. Es ist ein wirklich guter Kontakt.“

Auffallende Aufwertung: Die künftige Tanzschuletage im Capitol-Gebäude bekommt in diesen Tagen neue Fenster. © Susanne Kornau

Mark Tegtmeyer plant gerade noch eine „grüne Wand“. © Susanne Kornau

Teamarbeit: Die neuen zweiteiligen Fenster ersetzen die alten blinden Scheiben (links). © Susanne Kornau