Neuer Mieter in der Fußgängerzone: Hier zieht der Teufel ein

Lüdenscheid - Ein neuer Mieter hat sich in der Lüdenscheider Fußgängerzone angemeldet. Seit Monatsbeginn hat sich in der Wilhelmstraße ein Elektro-Service niedergelassen.

Der Elektro Teufel sitzt jetzt an der Wilhelmstraße 21: Mitten in der Fußgängerzone bieten Yasar Süzen (Foto) und sein Team ihren Reparatur-Service für Handys, Tablets, Laptops und PCs an. Dabei ist das Unternehmen Partner der Wertgarantie-Geräteversicherung. Zuvor war das Geschäft in der Knapper Straße beheimatet.

Gleichzeitig werden in dem Geschäft sowohl neue als auch gebrauchte Geräte und diverse Zubehör-Artikel für mobile Telefonie und Computer verkauft, vom Ladekabel bis zur Smartphone-Hülle.

Der Spruch, mit dem die Kunden gelockt werden, hat es in sich: Wenn der Teufel zum Engel wird.

Handyverträge verschiedener Anbieter können ebenfalls bei Elektro Teufel abgeschlossen werden.